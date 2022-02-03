Завтрак за 30 минут: как приготовить творожно-сырные корзинки

Как видно, внешне эти корзинки очень похожи на хачапури по-аджарски. Вот только они не такие тяжелые для организма, выпекаются на рисовой муке. Тесто замешивается в течение 10 минут, запекутся корзинки за 20 минут

Творожно-сырные корзинки / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

Корзинки или лодочки – очень привлекательная подача еды. Они могут быть сладкими, когда есть творог, подсластитель и ягоды, а бывают солеными, куда в начинку кладется твердый сыр.

При желании часть творога можно взять для начинки. Для этих корзинок он идет в тесто.

Реклама

Рецепт от pp.food_recepts.

Творожно-сырные корзинки

Ингредиенты:

творог 5% – 400 г;

яйцо – 4 шт.;

мука рисовая – 100 г;

сыр твердый – 150 г;

соль, черный перец, специи.

Здесь найдете три рецепта начинок для лодочек из картофеля.

Реклама

Как приготовить: