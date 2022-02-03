Сніданок за 30 хвилин: як приготувати сирні кошики з яйцем

Сирні кошики з яйцем / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/
Кошики або човники – дуже приваблива подача їжі. Вони можуть бути солодкими, коли є сир, підсолоджувач та ягоди, а бувають солоними, куди в начинку кладеться твердий сир.
За бажання частину сиру можна взяти для начинки. Для цих кошиків він іде у тісто.
Рецепт від pp.food_recepts.
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Сирні кошики з яйцем
Інгредієнти:
- сир 5% – 400 г;
- яйце – 4 шт.;
- борошно рисове – 100 г;
- сир твердий – 150 г;
- сіль, чорний перець, спеції.
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Як приготувати:
- Для тіста змішати сир, два яйця, з борошном, сіллю, спеціями. Ретельно перемішати. Додати 100 г твердого тертого сиру. Сформувати кошики.
- Відправити у розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.
- Дістати кошики, викласти тертий сир (50 г), вбити по яйцю та запікати ще 10 хвилин.