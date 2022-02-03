Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🏅 Олімпіада 2022 📲 Технології, що змінюють життя 🚓 ДТП із Трухіним ✌ Переговори Джонсона та Зеленського
Поиск на segodnya.ua

Готуємо тунець

Вечеря за півгодини

Крабові палички

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Сніданок за 30 хвилин: як приготувати сирні кошики з яйцем

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 лютого, 07:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Як видно, зовні ці кошики дуже схожі на хачапурі по-аджарськи. От тільки вони не такі важкі для організму, випікаються на рисовому борошні. Тісто замішується впродовж 10 хвилин, запікаються кошики за 20 хвилин
Сирні кошики з яйцем
Сирні кошики з яйцем / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

Кошики або човники – дуже приваблива подача їжі. Вони можуть бути солодкими, коли є сир, підсолоджувач та ягоди, а бувають солоними, куди в начинку кладеться твердий сир.

За бажання частину сиру можна взяти для начинки. Для цих кошиків він іде у тісто.

Реклама

Рецепт від pp.food_recepts.

Сирні кошики з яйцем

Інгредієнти:

  • сир 5% – 400 г;
  • яйце – 4 шт.;
  • борошно рисове – 100 г;
  • сир твердий – 150 г;
  • сіль, чорний перець, спеції.

Тут знайдете три рецепти начинок для човників із картоплі.

Реклама

Як приготувати:

  1. Для тіста змішати сир, два яйця, з борошном, сіллю, спеціями. Ретельно перемішати. Додати 100 г твердого тертого сиру. Сформувати кошики.
  2. Відправити у розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.
  3. Дістати кошики, викласти тертий сир (50 г), вбити по яйцю та запікати ще 10 хвилин.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
💰💰💰
Ми знайшли піцу за 10 000 грн
Чесний відгук
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти