Класичний рецепт смажених баклажанів – до майонезу додайте трохи печериць

Рулетики з баклажанів з майонезом, зеленню і помідорами
Рецептів з кабачками та баклажанами безліч, експериментам з ними немає меж. Але перевірені обсмажені й подані з майонезом, часником і помідорами не набридають.
Це перевірений редакцією рецепт. Ми рекомендуємо спробувати додати до майонезу, крім часнику, кінзи та зелені, трохи обсмажених печериць.
Баклажани з майонезом та часником
Баклажани з майонезом та часником
Інгредієнти:
- баклажани – 3 шт.;
- часник – 3 зуб.;
- печериці;
- майонез;
- зелень, кінза, сіль, перець;
- соняшникова олія.
Як приготувати:
- Баклажани нарізати, посолити та залишити на 15-10 хвилин. Промити від солі, просушити.
- Обсмажити на розігрітій олії, викласти на серветки.
- Подрібнені печериці обсмажити з часником до випаровування рідини.
- З'єднати з майонезом, зеленню та подрібненим часником. Змастити соусом баклажани.
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