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Классический рецепт жареных баклажанов – в майонез добавьте немного шампиньонов

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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2 июня, 17:33
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Мы хорошо знаем, что вкус и текстура баклажанов и шампиньонов несколько схожи. Баклажаны можно нарезать кружочками или слайсами, потом завернув их в рулеты
Рулетики из баклажанов с майонезом, зеленью и помидорами
Рулетики из баклажанов с майонезом, зеленью и помидорами / Фото: Depositphotos

Рецептов с кабачками и баклажанами множество, экспериментам с ними нет конца. Но вот проверенные обжаренные и поданные с майонезом, чесноком и помидорами не надоедают.

Это проверенный редакцией рецепт. Мы рекомендуем попробовать добавить к майонезу, кроме чеснока, кинзы и зелени, немного обжаренных шампиньонов.

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Баклажаны с майонезом и чесноком

Баклажаны с майонезом и чесноком
Баклажаны с майонезом и чесноком

Ингредиенты:

  • баклажаны – 3 шт.;
  • чеснок – 3 зуб.;
  • шампиньоны;
  • майонез;
  • зелень, кинза, соль, перец;
  • подсолнечное масло.

Как приготовить:

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  1. Баклажаны нарезать, посолить и оставить на 15-10 минут. Промыть от соль, просушить.
  2. Обжарить на разогретом растительном масле, выложить на салфетки.
  3. Измельченные шампиньоны обжарить с чесноком до испарения жидкости.
  4. Соединить с майонезом, зеленью и измельченным чесноком. Смазать соусом баклажаны.

Не пропустите рецепт полезного и вкусного гарнира – спагетти из кабачков.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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