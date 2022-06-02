Классический рецепт жареных баклажанов – в майонез добавьте немного шампиньонов

Рулетики из баклажанов с майонезом, зеленью и помидорами / Фото: Depositphotos
Рецептов с кабачками и баклажанами множество, экспериментам с ними нет конца. Но вот проверенные обжаренные и поданные с майонезом, чесноком и помидорами не надоедают.
Это проверенный редакцией рецепт. Мы рекомендуем попробовать добавить к майонезу, кроме чеснока, кинзы и зелени, немного обжаренных шампиньонов.
Баклажаны с майонезом и чесноком
Баклажаны с майонезом и чесноком
Ингредиенты:
- баклажаны – 3 шт.;
- чеснок – 3 зуб.;
- шампиньоны;
- майонез;
- зелень, кинза, соль, перец;
- подсолнечное масло.
Как приготовить:
- Баклажаны нарезать, посолить и оставить на 15-10 минут. Промыть от соль, просушить.
- Обжарить на разогретом растительном масле, выложить на салфетки.
- Измельченные шампиньоны обжарить с чесноком до испарения жидкости.
- Соединить с майонезом, зеленью и измельченным чесноком. Смазать соусом баклажаны.
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