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Макарони по-флотськи – хто їх вигадав і рецепт з "Підручника кока" від 1982 року

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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21 лютого, 10:35
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Фарш правильно робити з відвареної яловичої шиї, варити яку потрібно в кістковому бульйоні. Можливо, авторство макаронів по-флотськи належить італійським кокам
Макарони по-флотськи
Макарони по-флотськи / Фото: dashamalahova.com

В Італії, макаронній по-максимуму країні, є паста Папи Римського, її справжню можна спробувати в Римі. Рецепт дбайливо зберігається, і мало хто має право вносити до нього суттєві зміни.

У нас є скромні, але горді макарони по-флотськи. Їжа, яка виручала та виручатиме тисячі господинь. Це улюблена страва дитинства не одного покоління.

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Отже, де і як з'явилися макарони по-флотськи та як їх приготувати.

Для одеських моряків чи все-таки для італійських?

Існує версія, що вперше макарони по-флотськи або, швидше, їхній прообраз був створений наприкінці 18-го століття в Одесі.

Того часу французами було відкрито макаронну фабрику. Макарони були недоступні простим людям, а от моряки заробляли непогано.

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Тобто макаронні вироби могли собі дозволити. На одному з кораблів кок приготував їх з м'ясом.

Реалістичнішою є версія, що авторами рецепта були італійські коки.

Вони змішували відварені макарони із солониною, а не обсмаженим яловичим фаршем.

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А у Швейцарії до макаронів з фаршем подають яблучне пюре. Як приготувати цей смачний симбіоз – дивіться тут.

Макарони по-флотськи, рецепт від 1982 року

Макарони по-флотськи
Макарони по-флотськи / Фото: www.craftycookingbyanna.com

Згодом рецепт трохи трансформувався і був сформульований офіційно в "Підручнику кока" від 1982 року.

А пропонувалося готувати макарони по-флотськи так:

М'якоть яловичини, саме шийну частину, нарізати шматками. Відварити до готовності її треба було у кістковому бульйоні.

Готове м'ясо нарізалося на шматочки по 50-100 грамів, потім пропускалося через м'ясорубку.

Подрібнене м'ясо обсмажувалося на розігрітому жирі. Наприкінці смаження додавалася пасерована цибуля, сіль та мелений перець.

Потім треба було відварити макарони у підсоленій воді та промити гарячою кип'яченою водою.

Поєднати з фаршем, перемішати і злегка обсмажити на сковороді.

І останнє – смачніше, якщо ваші макарони будуть ребристими, з виїмками. Так вони краще триматимуть на собі фарш.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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