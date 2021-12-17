Наполеон "Мімоза" – рецепт класного закусочного торта до Нового року

Це красива ситна закуска. Найкраще, якщо свіжа скумбрія буде запечена, але можна брати консерви. Як варіянт, замість риби можна використовувати куряче м'ясо