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Наполеон "Мімоза" – рецепт класного закусочного торта до Нового року

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
17 грудня, 12:31
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Це красива ситна закуска. Найкраще, якщо свіжа скумбрія буде запечена, але можна брати консерви. Як варіянт, замість риби можна використовувати куряче м'ясо
Наполеон "Мимоза"
Наполеон "Мимоза" / Фото: instagram.com/shytki_podrygi/

Попри скромність скумбрії, в порівнянні з іншою рибою, вона активно використовується у святкових закусках, у паштетах зокрема.

Цей закусочний торт красивий, усередині – класичні інгредієнти салату "Мімоза".

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Якщо не хочеться скумбрію, то можна відварити або запекти куряче філе, розібрати на волокна та з'єднати з іншими інгредієнтами.

Рецепт взято зі сторінки shytki_podrygi.

Наполеон "Мімоза"

Інгредієнти:

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  • Тісто листкове бездрожжеве – 0,5 кг
  • Морква – 2 шт.
  • Часник – 2 зуб.
  • Цибуля – 1 шт. (велика)
  • Скумбрія запечена – 1 шт. або 1 бляшанка консервів
  • Яйця – 3 шт.
  • Сир твердий – 100 г
  • Майонез – 200 г
  • Зелень – кріп, петрушка
  • Сіль, перець

Як приготувати:

  1. Розкочати коржі з тіста, випікати коржі та обрізки за 200 градусів близько 15 хвилин до рум'яного кольору.
  2. У запеченої риби прибрати кістки, розім'яти виделкою. Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на великій тертці, часник подрібнити.
  3. Цибулю та моркву обсмажити, за кілька хвилин до готовності додати часник, посолити, поперчити.
  4. Петрушку та кріп дрібно нарізати. Яйця відварити круто, натерти. Сир натерти на великій тертці.
  5. Корж 1: майонез, обсмажені цибуля та морква. Корж 2: майонез, скумбрія, зелень. Корж 3: майонез, яйця, сир. І так далі.
  6. Накрити коржем, трохи придавити. Покрити майонезом верхній корж та боки, обрізки подрібнити та обсипати торт. Відправити у холодильник мінімум на 2-3 години.

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Ірина Маслова
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