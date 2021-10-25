Спагеті "Волосся відьми": оригінальний рецепт на Геловін

Цей рецепт максимально простий. Треба буде відварити пасту і змішати її з часниковим маслом. У якості прикраси "зачіски" можна взяти твердий сир і томатний соус

Паста "Волосся відьми" / Фото: instagram.com/my_oven_life/

Чому макарони стають чорними? У них додаються чорнило каракатиці. На нашому ринку в такому кольорі представлені насамперед спагеті. І саме найпопулярніша страва – "Волосся відьми" на Геловін – готується більшістю, бо це швидко. Паста ефектна і цілком може затьмарити інші святкові страви.

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Наш редакційний рецепт простий: потрібно відварити спагетті та заправити їх часниковим маслом. Прикрасити можна креветками, тертим сиром і томатним соусом.

Спагеті "Волосся відьми"

Інгредієнти:

500 г чорних спагеті;

3-4 ст. л. часникової олії (або 2-3 ст. л вершкового масла з 1 ст. л. часникової олії);

сіль.

Як приготувати:

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