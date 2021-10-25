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Спагеті "Волосся відьми": оригінальний рецепт на Геловін

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
25 жовтня, 17:22
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Цей рецепт максимально простий. Треба буде відварити пасту і змішати її з часниковим маслом. У якості прикраси "зачіски" можна взяти твердий сир і томатний соус
Паста "Волосся відьми"
Паста "Волосся відьми" / Фото: instagram.com/my_oven_life/

Чому макарони стають чорними? У них додаються чорнило каракатиці. На нашому ринку в такому кольорі представлені насамперед спагеті. І саме найпопулярніша страва – "Волосся відьми" на Геловін – готується більшістю, бо це швидко. Паста ефектна і цілком може затьмарити інші святкові страви.

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Наш редакційний рецепт простий: потрібно відварити спагетті та заправити їх часниковим маслом. Прикрасити можна креветками, тертим сиром і томатним соусом.

Спагеті "Волосся відьми"

Інгредієнти:

  • 500 г чорних спагеті;
  • 3-4 ст. л. часникової олії (або 2-3 ст. л вершкового масла з 1 ст. л. часникової олії);
  • сіль.

Як приготувати:

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  1. Відваріть макарони у великій кількості підсоленої води, як зазначено на упаковці.
  2. Злийте рідину і заправте часниковою олією.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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