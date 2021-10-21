Гарбузові млинці з сиром – рецепт на сніданок від Лізи Глінської

Там, де є гарбуз, буде особливий смак і неповторний колір. Ми розповідали, які оладки можна спекти з гарбузовим пюре, тепер дізнаємося, який рецепт, цього разу млинців із начинкою із сиру зі сметаною, пропонує Ліза Глінська.
Пюре можна приготувати заздалегідь, а можна безпосередньо перед тим, як почнете смажити млинці. Гарбуз вариться 15-20 хвилин, потім його потрібно перебити в блендері.
Гарбузові млинці
Інгредієнти:
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- 200 г готового гарбузового пюре;
- 250 мл молока;
- 150 г яйця (2-3 шт.);
- 30 г цукру;
- 30 мл олії без запаху або вершкового масла;
- щіпка солі;
- 80-100 г борошна.
Сирна начинка:
- 300 г сиру (жирність від 5%);
- 100 г сметани (жирність 15%).
Як приготувати:
- Відваріть шматочки очищеного гарбуза до м'якості впродовж 15 хвилин. Збийте блендером.
- З'єднайте яйця з цукром і пюре, перемішайте. Додайте борошно, сіль і знову перемішайте.
- Влийте в тісто тепле молоко і гаряче вершкове масло. Добре перемішайте.
- Смажити млинці з двох боків по одній хвилині.
- Для сирної начинки перебийте сир зі сметаною занурювальним блендером до однорідної консістенціі.
- Викладіть начинку на млинці та загорніть у трубочку.