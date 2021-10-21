Їжа
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🤐 Темникгейт 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 👑 Міс Україна-2021 🚑 Поради лікаря Комаровського

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Гарбузові млинці з сиром – рецепт на сніданок від Лізи Глінської

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
21 жовтня, 07:01
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ці гарні млинці обов'язково прикрасять ранковий стіл і вам захочеться запастися гарбузовим пюре, щоб готувати їх частіше. Для начинки потрібні сир і сметана
Гарбузові млинці від Лізи Глінської
Гарбузові млинці від Лізи Глінської / Фото: instagram.com/lizaglinskaya_sweetschool/

Там, де є гарбуз, буде особливий смак і неповторний колір. Ми розповідали, які оладки можна спекти з гарбузовим пюре, тепер дізнаємося, який рецепт, цього разу млинців із начинкою із сиру зі сметаною, пропонує Ліза Глінська.

Пюре можна приготувати заздалегідь, а можна безпосередньо перед тим, як почнете смажити млинці. Гарбуз вариться 15-20 хвилин, потім його потрібно перебити в блендері.

Реклама

Гарбузові млинці

Інгредієнти:

  • 200 г готового гарбузового пюре; ⁣
  • 250 мл молока; ⁣
  • 150 г яйця (2-3 шт.); ⁣
  • 30 г цукру; ⁣
  • 30 мл олії без запаху або вершкового масла; ⁣
  • щіпка солі⁣;
  • 80-100 г борошна.

Сирна начинка: ⁣

  • 300 г сиру (жирність від 5%)⁣;
  • 100 г сметани (жирність 15%)⁣.

Як приготувати:

Реклама
  1. Відваріть шматочки очищеного гарбуза до м'якості впродовж 15 хвилин. Збийте блендером.
  2. З'єднайте яйця з цукром і пюре, перемішайте. Додайте борошно, сіль і знову перемішайте.
  3. Влийте в тісто тепле молоко і гаряче вершкове масло. Добре перемішайте.
  4. Смажити млинці з двох боків по одній хвилині.
  5. Для сирної начинки перебийте сир зі сметаною занурювальним блендером до однорідної консістенціі.⁣
  6. Викладіть начинку на млинці та загорніть у трубочку.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш італійську кухню?
Готувати піццу
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Готуємо вечерю сьогодні
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти