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Как наладить питание во время боевых действий и чем кормить детей в бомбоубежище

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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5 марта, 15:58
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Это могут быть самые простые овощные рагу и отварное или запеченное мясо. Сосиски и колбасу лучше отварить или обжарить. Вместо сока взять компот или сварить узвар
Чем кормить детей в бомбоубежище
Чем кормить детей в бомбоубежище / Фото: Коллаж: Сегодня, instagram.com/romanpilipey, freepik.com

О том, что в доме должен быть запас продуктов с максимальным сроком хранения, мы писали.

Теперь – как наладить питание во время боевых действий и чем кормить детей в бомбоубежище. Рекомендации составлены Центром общественного здоровья Украины.

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Как наладить питание

Нужно учитывать все диетические потребности членов вашей семьи.

Рекомендуемые продукты питания:

  • Мясные или рыбные консервы, консервированные овощи, фрукты, ягоды. Консервный нож должен быть под рукой;
  • Батончики (белковые, злаковые, фруктовые);
  • Хлопья, гранола, хлебцы;
  • Арахисовое масло;
  • Сушеные фрукты, ягоды;
  • Консервированные соки;
  • Пастеризованное молоко;
  • Орехи;
  • Детское питание.

Если электричества не стало, содержимое морозилки нужно постараться переработать. Запечь в фольге, сделать быструю тушенку, обжарить и отварить.

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Всю еду и продукты храните в герметичных контейнерах. Категорически нельзя есть то, было при комнатной температуре больше двух часов.

Здесь читайте о продуктах, которые обязательно должны быть в "тревожном чемоданчике", а что брать не нужно.

Чем кормить детей в бомбоубежище

Обязательно должна быть вода. Нет бутилированной – вскипятите проточную;

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Овощные рагу. Например, тушеная картошка с морковью и луком;

Запеченное, отварное мясо. Сосиски, вареная колбаса – все это варим или обжариваем;

Дальше – соки, компоты, узвары. Соки достаточно сладкие, так что можно разбавлять их водой;

Приготовьте травяной или обычный чай. Домашние батончики из овсянки и сухофруктов – это лучше конфет и покупного печенья;

Хлебцы в таких условиях удобнее. Хлеб быстро сохнет или может отсыреть. В таком случае хлеб можно обжарить, сделать гренки;

Орехи и сухофрукты – это хорошо насыщает.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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