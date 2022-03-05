Про те, що вдома має бути запас продуктів з максимальним терміном зберігання, ми писали.
Тепер – як налагодити харчування під час бойових дій та чим годувати дітей у бомбосховищі. Рекомендації від Центру громадського здоров'я України.
Як налагодити харчування
Треба врахувати всі дієтичні потреби членів вашої родини.
Далі по темі
Рекомендовані продукти харчування:
- М'ясні або рибні консерви, консервовані овочі, фрукти, ягоди. Консервний ніж має бути під рукою;
- Батончики (білкові, злакові, фруктові);
- Пластівці, гранола, хлібці;
- Арахісове масло;
- Сушені фрукти, ягоди;
- Консервовані соки;
- Пастеризоване молоко;
- Горіхи;
- Дитяче харчування.
Якщо оселя знеструмлена, вміст морозилки потрібно переробити. Запекти у фользі, зробити швидку тушонку, обсмажити та відварити.
Усю їжу та продукти зберігайте у герметичних контейнерах. Категорично не можна їсти те, що було за кімнатної температурі більше двох годин.
Тут читайте про продукти, які обов'язково мають бути в "тривожній валізці", а що брати не потрібно.
Чим годувати дітей у бомбосховищі
Обов'язково має бути вода. Немає бутильованої – закип'ятіть проточну;
Овочеві рагу. Наприклад, тушкована картопля з морквою та цибулею;
Запечене, відварене м'ясо. Сосиски, варена ковбаса – все це варимо або обсмажуємо;
Далі – соки, компоти, узвари. Соки доволі солодкі, тому можна розбавляти їх водою;
Приготуйте трав'яний або звичайний чай. Домашні батончики з вівсянки та сухофруктів – це краще цукерок та покупного печива;
Хлібці за таких умов зручніше. Хліб швидко сохне або може відволожитися. У такому разі хліб можна обсмажити, зробити грінки;
Горіхи та сухофрукти – це добре насичує.