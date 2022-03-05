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Як налагодити харчування під час бойових дій та чим годувати дітей у бомбосховищі

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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5 березня, 15:58
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Це можуть бути найпростіші овочеві рагу та відварене або запечене м'ясо. Сосиски та ковбасу краще відварити або обсмажити. Замість соку взяти компот або зварити узвар
Чим годувати дітей у бомбосховищі
Чим годувати дітей у бомбосховищі / Фото: Колаж: Сьогодні, instagram.com/romanpilipey, freepik.com

Про те, що вдома має бути запас продуктів з максимальним терміном зберігання, ми писали.

Тепер – як налагодити харчування під час бойових дій та чим годувати дітей у бомбосховищі. Рекомендації від Центру громадського здоров'я України.

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Як налагодити харчування

Треба врахувати всі дієтичні потреби членів вашої родини.

Рекомендовані продукти харчування:

  • М'ясні або рибні консерви, консервовані овочі, фрукти, ягоди. Консервний ніж має бути під рукою;
  • Батончики (білкові, злакові, фруктові);
  • Пластівці, гранола, хлібці;
  • Арахісове масло;
  • Сушені фрукти, ягоди;
  • Консервовані соки;
  • Пастеризоване молоко;
  • Горіхи;
  • Дитяче харчування.

Якщо оселя знеструмлена, вміст морозилки потрібно переробити. Запекти у фользі, зробити швидку тушонку, обсмажити та відварити.

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Усю їжу та продукти зберігайте у герметичних контейнерах. Категорично не можна їсти те, що було за кімнатної температурі більше двох годин.

Тут читайте про продукти, які обов'язково мають бути в "тривожній валізці", а що брати не потрібно.

Чим годувати дітей у бомбосховищі

Обов'язково має бути вода. Немає бутильованої – закип'ятіть проточну;

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Овочеві рагу. Наприклад, тушкована картопля з морквою та цибулею;

Запечене, відварене м'ясо. Сосиски, варена ковбаса – все це варимо або обсмажуємо;

Далі – соки, компоти, узвари. Соки доволі солодкі, тому можна розбавляти їх водою;

Приготуйте трав'яний або звичайний чай. Домашні батончики з вівсянки та сухофруктів – це краще цукерок та покупного печива;

Хлібці за таких умов зручніше. Хліб швидко сохне або може відволожитися. У такому разі хліб можна обсмажити, зробити грінки;

Горіхи та сухофрукти – це добре насичує.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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