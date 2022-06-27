Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
💸 Дефолт России ✅ Саммит G7 📺 Пояснює Панюта Работа во время войны Работа во время войны

Зелень на зиму

Как в школе

Ленивые пирожки

Пирог с клубникой

Напиток из бузины

Постное рагу
СЕГОДНЯ Еда

Омлет в кружке – добавляется что угодно, готовится в микроволновке (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 июня, 07:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Что угодно – это колбаса, сосиски, ветчина, вяленые или свежие помидоры, зелень, сыр, консервированный тунец. Приготовление длится не дольше трех минут
Омлет в кружке на завтрак
Омлет в кружке на завтрак

Его жарят и запекают, омлет получается очень пышным, если готовить его на пару.

А вот с омлетом в кружке удобно вдвойне. Первое – время приготовления, это не дольше 3-4 минут. Второе – разнообразие.

Реклама

То есть один омлет можно сделать с рыбой, другой с чем-то мясным, еще один с овощами. Все буде зависеть от количества кружек и вместительности микроволновки.

Фублогер book.stylish для своего омлета взяла красную рыбу, оливки и помидоры.

Омлет в кружке

Омлет в кружке
Омлет в кружке

Реклама

Ингредиенты на одну порцию:

  • яйцо – 2 шт.;
  • молоко – 60-70 мл;
  • соль, перец.

Как приготовить:

  1. В большой кружке взбить вилкой до образования пены яйца, молоко, соль, перец. Добавить дополнительные ингредиенты. Перемешать.
  2. Готовить в микроволновке 3-4 минуты. Подавать с зеленью.

Здесь узнаете о японском красочном омлете тамагояки, он готовится с морковью.

Реклама

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Делаете заготовки на зиму?
Рецепты
Лайфхак недели
Домашний сорбет
Хакнуть
Контроль качества
Как проверить красную рыбу?
Хакнуть
Секреты албанской кухни
Плов
Готовить
Кулинарная скорая помощь
Чем заменить майонез в рационе?
Узнать
Секреты свежести
Как хранить киви?
Узнать
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять