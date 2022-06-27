Омлет в кружке – добавляется что угодно, готовится в микроволновке (фото)

Что угодно – это колбаса, сосиски, ветчина, вяленые или свежие помидоры, зелень, сыр, консервированный тунец. Приготовление длится не дольше трех минут

Омлет в кружке на завтрак

Его жарят и запекают, омлет получается очень пышным, если готовить его на пару.

А вот с омлетом в кружке удобно вдвойне. Первое – время приготовления, это не дольше 3-4 минут. Второе – разнообразие.

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То есть один омлет можно сделать с рыбой, другой с чем-то мясным, еще один с овощами. Все буде зависеть от количества кружек и вместительности микроволновки.

Фублогер book.stylish для своего омлета взяла красную рыбу, оливки и помидоры.

Омлет в кружке

Омлет в кружке

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Ингредиенты на одну порцию:

яйцо – 2 шт.;

молоко – 60-70 мл;

соль, перец.

Как приготовить:

В большой кружке взбить вилкой до образования пены яйца, молоко, соль, перец. Добавить дополнительные ингредиенты. Перемешать. Готовить в микроволновке 3-4 минуты. Подавать с зеленью.

Здесь узнаете о японском красочном омлете тамагояки, он готовится с морковью.