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Тарталетки с красной рыбой и перепелиными яйцами – отличная закуска на Рождество

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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7 января, 10:00
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Нужны готовые песочные тарталетки, уже с начинкой они будут запекаться. Рыба, майонез смешаются со шпинатом или другой зеленью – это одна часть начинки. Вторая – это сырое перепелиное яйцо
Тарталетки с красной рыбой и перепелиными яйцами
Тарталетки с красной рыбой и перепелиными яйцами / Фото: instagram.com/krem_i_venchik

Новогодне-рождественские праздники продолжаются и к вашему вниманию рецепт красивых тарталеток.

Мы знаем, что их можно наполнять очень интересно и вкусно, тарталетки могут быть поданы как горячая, так и холодная закуска.

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В рецепте от krem_i_venchik они запекаются и желательно, подавать их сразу же.

За это время перепелиное яйцо внутри не успеет остыть и прекрасно дополнит пасту из красной рыбы и шпината.

Тарталетки с красной рыбой и перепелиными яйцами

Ингредиенты на 12 штук:

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  • Песочные тарталетки
  • Шпинат – 50 г
  • Красная рыба (соленая) – 70 г
  • Майонез – 2 ст. л.
  • Перепелиные яйца – 12 шт.

Как приготовить:

  1. Духовку разогреть до 180 градусов.
  2. Измельчить шпинат, рыбу и майонез в блендере до состояния пюре. Выложить чайной ложкой на одну половину тарталетки.
  3. На вторую половину разбить перепелиное яйцо. Добавить молотый перец и соль по вкусу.
  4. Украсить ломтиками красной рыбы и запекать 20 минут.

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