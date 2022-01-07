Тарталетки з червоною рибою та перепелиними яйцями – чудова закуска на Різдво

Потрібні готові пісочні тарталетки, вже з начинкою вони запікатимуться. Риба, майонез змішуються зі шпинатом або іншою зеленню – це одна частина начинки. Друга – це сире перепелине яйце

Тарталетки з червоною рибою та перепелиними яйцями / Фото: instagram.com/krem_i_venchik

Новорічно-різдвяні свята тривають і до вашої уваги рецепт красивих тарталеток.

Ми знаємо, що їх можна наповнювати дуже цікаво та смачно, тарталетки можуть бути подані як гаряча, так і холодна закуска

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У рецепті від krem_i_venchik вони запікаються і бажано подавати їх одразу ж.

За цей час перепелине яйце всередині не встигне охолонути і чудово доповнить пасту з червоної риби та шпинату.

Тарталетки з червоною рибою та перепелиними яйцями

Інгредієнти на 12 штук:

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Пісочні тарталетки

Шпинат – 50 г

Червона риба (солона) – 70 г

Майонез – 2 ст. л.

Перепелині яйця – 12 шт.

Як приготувати: