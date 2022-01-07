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Тарталетки з червоною рибою та перепелиними яйцями – чудова закуска на Різдво

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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7 січня, 10:00
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Потрібні готові пісочні тарталетки, вже з начинкою вони запікатимуться. Риба, майонез змішуються зі шпинатом або іншою зеленню – це одна частина начинки. Друга – це сире перепелине яйце
Тарталетки з червоною рибою та перепелиними яйцями
Тарталетки з червоною рибою та перепелиними яйцями / Фото: instagram.com/krem_i_venchik

Новорічно-різдвяні свята тривають і до вашої уваги рецепт красивих тарталеток.

Ми знаємо, що їх можна наповнювати дуже цікаво та смачно, тарталетки можуть бути подані як гаряча, так і холодна закуска

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У рецепті від krem_i_venchik вони запікаються і бажано подавати їх одразу ж.

За цей час перепелине яйце всередині не встигне охолонути і чудово доповнить пасту з червоної риби та шпинату.

Тарталетки з червоною рибою та перепелиними яйцями

Інгредієнти на 12 штук:

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  • Пісочні тарталетки
  • Шпинат – 50 г
  • Червона риба (солона) – 70 г
  • Майонез – 2 ст. л.
  • Перепелині яйця – 12 шт.

Як приготувати:

  1. Духовку розігріти до 180 градусів.
  2. Подрібнити шпинат, рибу та майонез у блендері до стану пюре. Викласти чайною ложкою в одну половину тарталетки.
  3. На другу половину розбити перепелине яйце. Додати мелений перець та сіль за смаком.
  4. Прикрасити скибочками червоної риби та запікати 20 хвилин.

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Ірина Маслова
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