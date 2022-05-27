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Зачем к мясу добавляют колу и рецепты с ней для свинины и крылышек

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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27 мая, 17:25
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В Китае куриные крылышки с колой – практически традиционное блюдо. К говядине и свинине ее добавляют для большей сочности мяса
Как использовать колу в приготовлении мяса
Как использовать колу в приготовлении мяса / Фото: Коллаж: Сегодня

Забегая наперед, колу добавляют не только к мясу, в США, вот уже 70 лет существует торт, куда нужна эта газировка.

В Китае с колой активно готовят куриные крылышки, там их обожают. А кулинары других стран утверждают, что немного этого шипящего напитка в маринаде – и вы получите максимально нежное мясо.

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Обычно советуют так: нарезают его и кладут в колу на 5-7 минут, затем обсушивают на салфетках и отправляют на сковороду или гриль.

Кроме колы, для крыльев по рецепту ВКУСНЕЕ ВСЕХ нужен соевый соус. Ребра от канала Max Hripkovсначала варятся в коле с водой, затем обмазываются соусом опять же на основе газировке и запекаются 10-15 минут.

Куриные крылышки в коле по-китайски

Куриные крылышки в коле по-китайски
Куриные крылышки в коле по-китайски / Фото: downshiftology.com

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Ингредиенты:

  • крылья – 1 кг;
  • кола – 0,33 мл;
  • соль, перец, кунжут;
  • соевый соус – 100 мл.

Как приготовить:

  1. Крылья помыть, залить соевым соусом. Посолить, поперчить и оставить на 20 минут.
  2. Выложить в разогретое растительное масло и обжарить со всех сторон 7 минут.
  3. Влить колу, тушить 10 минут. При подаче украсить кунжутом.

И еще три разных рецептов куриных крылышек собраны в этом материале.

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Свиные ребра в коле

Свиные ребра с колой
Свиные ребра с колой / Фото: instagram.com/_anka_pulemetchica/

Ингредиенты для бульона:

  • ребра – 1,5 кг;
  • две луковицы;
  • чеснок – 5 зуб.;
  • лавровый лист – 2 шт.;
  • соль, перец;
  • кола, вода – по 1 л.

Для соуса:

  • чеснок – 2 зуб.;
  • луковица;
  • соль, перец;
  • сливочное масло – 100 г;
  • томатный соус, кола – по 200 мл;
  • коричневый сахар – 25 г;
  • сладкий соус чили – 1 ст. л.;
  • соевый соус – 1 ст. л. (по желанию).

Как приготовить:

  1. Сложить все ингредиенты для бульона в кастрюлю, залить колой. Добавить соль и перец. Чтобы покрыть ребра, добавить воды. Варить 1,5 часа минимум.
  2. Для соуса мелко нарезать лук. Обжарить на сливочном масле. Добавить пропущенный через пресс чеснок.
  3. Влить томатный соус, колу, всыпать сахар. Уварить 20 минут до густой консистенции. Посолить, поперчить. В конце добавить соус чили.
  4. Достать ребра, выложить на застеленный противень и смазать соусом.
  5. Запекать в разогретой до 190 градусов духовке 10-15 минут.

Не пропустите и эти рецепты для свиных ребер, кола для них не нужна.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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