Рецепт курячих стегон у часниково-цитрусовому соусі, ви приготуєте це за 40 хвилин

Підготуйте трохи хліба до курки, адже вам захочеться з'їсти ще й соус, у якому вона тушкується. Сам же соус готується на основі соку лайма і головки часнику, який не треба чистити