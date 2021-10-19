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Рецепт курячих стегон у часниково-цитрусовому соусі, ви приготуєте це за 40 хвилин

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
19 жовтня, 15:45
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Підготуйте трохи хліба до курки, адже вам захочеться з'їсти ще й соус, у якому вона тушкується. Сам же соус готується на основі соку лайма і головки часнику, який не треба чистити
Курячі стегна в часниково-цитрусовому соусі
Курячі стегна в часниково-цитрусовому соусі / Фото: cooking.nytimes.com

Ці курячі стегна можуть стати не просто улюбленою сімейною вечерею, вони тягнуть на урочистий стіл. Адже знайти тих, хто робив такі експерименти, складно. Лайм і часник практично тушкуються в курячому жиру, надаючи соусу неймовірну текстуру ну й аромат, здогадатися про який нескладно. Якщо любите курку на сковороді, то цей рецепт вартий уваги.

Курячі стегна у часниково-цитрусовому соусі

Інгредієнти:

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  • 450 г курячих стегон;
  • пучок зеленої цибулі;
  • головка часнику, неочищена та розрізана навпіл;
  • 2 зуб. часнику, очищені й дрібно натерті;
  • 2 ст. л. соку лайма;
  • 1 лайм;
  • по 1 ст. л. соєвого соусу, оливкової олії;
  • сіль, перець.

Як приготувати:

  1. Обмазати курку сіллю і перцем з обох боків.
  2. Нагрійте олію у великій сковороді на середньому вогні. Покладіть курку шкірою вниз і готуйте, доки курка не стане хрусткою, 10 хвилин. Переверніть курку шкірою вгору. Готуйте до золотавого кольору, 4-6 хвилин.
  3. Наріжте тонко цибулю.
  4. Додайте розрізану головку часнику зрізом вниз і цибулю в сковороду. Приправте сіллю і перцем, перемішуючи, щоби покрити цибулю і часник курячим жиром. Готуйте, доки зелена цибуля не підрум'яниться, близько 3 хвилин. Додайте тертий часник і готуйте кілька хвилин.
  5. Додайте сік лайма, соєвий соус і 1 склянку води. Доведіть до кипіння. Готуйте, доки курка не стане м'якою, а рідина не зменшиться, від 15 до 20 хвилин. Приберіть часник.
  6. Посипте курку нарізаною зеленою цибулею і цедрою лайма. Наріжте лайм на четвертинки і подавайте разом.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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