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Рецепт української душенини – готується з м'ясом (відео)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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30 червня, 11:44
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Бажано, якщо це буде свинина. Душенину можна зробити на плиті або в духовці. Дуже давно її готували на великі свята
Як приготувати душенину, простий рецепт
Як приготувати душенину, простий рецепт / Фото: Колаж: Сьогодні

Свинина – головне м'ясо української кухні. З ним радимо скуштувати шпундру, готується з буряком, або душенину, вона тушкується або "душиться" з ароматною борошняною заливкою.

Цей рецепт від КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ базовий. Тобто овочі, наприклад, моркву можна додати для краси.

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Для заливки борошно треба обсмажити до золотавого кольору та ретельно з'єднати його з водою. Наприкінці душенина заливається сметаною, від чого отримує легку кислинку.

Душенина українська

Душенина українська
Душенина українська

Інгредієнти:

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  • свинина – 1 кг;
  • цибуля – 3 шт.;
  • часник – 1 голівка;
  • борошно – 5 ст.;
  • сметана – 200 г;
  • сіль, перець;
  • лаврове листя;
  • перець горошком – 4 шт.;
  • перець духмяний – 2 шт.

Як приготувати:

  1. У глибокій каструлі обсмажити нарізану цибулю до легкої прозорості.
  2. Додати нарізане м'ясо. Перемішати та готувати на повільному вогні.
  3. Для заливки просіяне борошно обсмажити на сухій сковороді до легкого коричневого кольору.
  4. Зняти з вогню та додати холодну воду частинами, розмішати до однорідності.
  5. М'ясо посолити, поперчити. Перемішати та влити борошняну суміш.
  6. До м'яса покласти голівку часнику. Додати перець.
  7. Готувати під кришкою близько однієї години. Забрати часник.
  8. Влити сметану та додати лаврове листя. Дати покипіти кілька хвилин.

У відео можна побачити, якою виходить душенина після приготування.

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Ще на свинині варто приготувати український капусняк, потрібна свіжа капуста.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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