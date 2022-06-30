Рецепт української душенини – готується з м'ясом (відео)

Свинина – головне м'ясо української кухні. З ним радимо скуштувати шпундру, готується з буряком, або душенину, вона тушкується або "душиться" з ароматною борошняною заливкою.
Цей рецепт від КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ базовий. Тобто овочі, наприклад, моркву можна додати для краси.
Для заливки борошно треба обсмажити до золотавого кольору та ретельно з'єднати його з водою. Наприкінці душенина заливається сметаною, від чого отримує легку кислинку.
Душенина українська
Інгредієнти:
- свинина – 1 кг;
- цибуля – 3 шт.;
- часник – 1 голівка;
- борошно – 5 ст.;
- сметана – 200 г;
- сіль, перець;
- лаврове листя;
- перець горошком – 4 шт.;
- перець духмяний – 2 шт.
Як приготувати:
- У глибокій каструлі обсмажити нарізану цибулю до легкої прозорості.
- Додати нарізане м'ясо. Перемішати та готувати на повільному вогні.
- Для заливки просіяне борошно обсмажити на сухій сковороді до легкого коричневого кольору.
- Зняти з вогню та додати холодну воду частинами, розмішати до однорідності.
- М'ясо посолити, поперчити. Перемішати та влити борошняну суміш.
- До м'яса покласти голівку часнику. Додати перець.
- Готувати під кришкою близько однієї години. Забрати часник.
- Влити сметану та додати лаврове листя. Дати покипіти кілька хвилин.
У відео можна побачити, якою виходить душенина після приготування.
Ще на свинині варто приготувати український капусняк, потрібна свіжа капуста.