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Квашеная капуста в банке – готовится в собственном соку, отчего получается хрустящей

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
8 ноября, 14:36
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За счет того, что в ее составе нет сахара или уксуса, она получается более хрустящей. Квасить капусту нужно при комнатной температуре, а попробовать удастся уже через 4 дня
Рецепт квашеной капусты в собственном соку
Рецепт квашеной капусты в собственном соку / Фото: Depositphotos

Для квашения капусты нет предела совершенству и экспериментам. Как правило, многие пользуются проверенными рецептами, но этот способ от Татьяна огородница особенный.

Фудблогер советует не использовать сахар и уксус, а квасить капусту в собственном соку. Так она получается очень хрустящей и насыщенной.

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Если вы планируете готовить квашеную капусту еще и по своему личному рецепту, вот 7 важных лайфхаков, чтобы сделать ее максимально вкусной.

Квашеная капуста в собственном соку

Ингредиенты на 3-литровую банку:

  • 3 кг нашинкованной капусты;
  • 200 г моркови, натертой на терке для моркови по-корейски;
  • 10 горошин черного острого перца;
  • 5 горошин душистого перца;
  • 3 лавровых листа;
  • 75 г ( 3 ст. л. без горки) каменной соли.

Как приготовить:

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  1. Нашинковать капусту. Не нужно нарезать ее слишком тонкой, чтобы кусочки не стали слишком мягкими при закваске. Слегка размять капусту руками. Морковь натереть и пересыпать к капусте.
  2. Добавить перец, насыпать соль и снова перемешать.
  3. Переложить капусту в банку, уплотняя ее. Равномерно разложить лавровые листья.
  4. В конце добавить сок, который скопился после того, как капуста разминалась руками.
  5. Прикрыть банку крышкой, чтобы дать дорогу газам. Держать при комнатной температуре.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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