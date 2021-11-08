Квашеная капуста в банке – готовится в собственном соку, отчего получается хрустящей

Для квашения капусты нет предела совершенству и экспериментам. Как правило, многие пользуются проверенными рецептами, но этот способ от Татьяна огородница особенный.
Фудблогер советует не использовать сахар и уксус, а квасить капусту в собственном соку. Так она получается очень хрустящей и насыщенной.
Если вы планируете готовить квашеную капусту еще и по своему личному рецепту, вот 7 важных лайфхаков, чтобы сделать ее максимально вкусной.
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Квашеная капуста в собственном соку
Ингредиенты на 3-литровую банку:
- 3 кг нашинкованной капусты;
- 200 г моркови, натертой на терке для моркови по-корейски;
- 10 горошин черного острого перца;
- 5 горошин душистого перца;
- 3 лавровых листа;
- 75 г ( 3 ст. л. без горки) каменной соли.
Как приготовить:
- Нашинковать капусту. Не нужно нарезать ее слишком тонкой, чтобы кусочки не стали слишком мягкими при закваске. Слегка размять капусту руками. Морковь натереть и пересыпать к капусте.
- Добавить перец, насыпать соль и снова перемешать.
- Переложить капусту в банку, уплотняя ее. Равномерно разложить лавровые листья.
- В конце добавить сок, который скопился после того, как капуста разминалась руками.
- Прикрыть банку крышкой, чтобы дать дорогу газам. Держать при комнатной температуре.