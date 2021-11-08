Квашеная капуста в банке – готовится в собственном соку, отчего получается хрустящей

За счет того, что в ее составе нет сахара или уксуса, она получается более хрустящей. Квасить капусту нужно при комнатной температуре, а попробовать удастся уже через 4 дня

Рецепт квашеной капусты в собственном соку / Фото: Depositphotos

Для квашения капусты нет предела совершенству и экспериментам. Как правило, многие пользуются проверенными рецептами, но этот способ от Татьяна огородница особенный.

Фудблогер советует не использовать сахар и уксус, а квасить капусту в собственном соку. Так она получается очень хрустящей и насыщенной.

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Если вы планируете готовить квашеную капусту еще и по своему личному рецепту, вот 7 важных лайфхаков, чтобы сделать ее максимально вкусной.

Квашеная капуста в собственном соку

Ингредиенты на 3-литровую банку:

3 кг нашинкованной капусты;

200 г моркови, натертой на терке для моркови по-корейски;

10 горошин черного острого перца;

5 горошин душистого перца;

3 лавровых листа;

75 г ( 3 ст. л. без горки) каменной соли.

Как приготовить:

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