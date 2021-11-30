Самые разные рецепты блюд на шпажках ко дню рождения

Даже самые недорогие продукты можно приготовить и подать изысканно. Это касается запеканок на основе курицы и подачи блюда на шпажках.
Еще они быстро готовятся и выглядят очень презентабельно. Так что если готовитесь ко дню рождения, воспользуйтесь этими достаточно выверенными в плане сочетания ингредиентов рецептами.
Куриные грудки со слайсами из кабачка по рецепту kira_pro_edu – очень легкая закуска и устроит всех, кто придерживается правильного питания.
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Для сосисок в тортилье и черри на шпажках от anait_foodblog_receptyсосиски лучше брать длинные и не слишком тонкие.
И еще для одного рецепта от pp_receptu нужен лосось, который маринуется в соусе на основе белого сухого вина.
Лосось на шпажках
Ингредиенты:
- Лосось – 700 г
- Лук – 2 шт.
- Сухое белое вино – 250 мл
- Растительное масло – 50 мл
- Соль – 1 ч. л
- Черный молотый перец, тмин – по 1/4 ч. л.
- Лимон
- Перец сладкий желтый
Как приготовить:
- Филе рыбы нарезать кусочками, лук – кольцами, соединить.
- Для маринада смешать вино, лимонный сок, соль, перец, тмин. Залить рыбу маринадом и поставить в холодное место на 2 часа.
- Нарезать крупным кубиком перец. Нанизать рыбу на шпажки, чередуя с луком и перцем.
- Выложить на пергамент, сбрызнуть маринадом и запекать при 200 градусах 15-20 минут или смотреть по готовности.
Шпажки с куриной грудкой и кабачком
Ингредиенты:
- Куриная грудка
- Кабачок
Для маринада:
- Соевый соус – 2 ст. л.
- Мед, яблочный уксус – по 1 ч. л.
- Чеснок – 1 зуб.
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Кунжут, орегано, тимьян
Как приготовить:
- Для маринада пропущенный через пресс чеснок соединить с другими ингредиентами.
- Курицу нарезать крупными кубиками и замочить в маринаде на 30 мнут. Шпажки положить в теплую воду на 15 минут.
- Кабачок нарезать тонкими слайсами.
- На шпажку нанизать, чередуя, курицу и слайс из кабачка, завернутый в рулет.
- Выложить на противень, застеленный пергаментом, запекать 15 минут при 180 градусах.
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Сосиски в тортилье с черри на шпажках
Ингредиенты:
- Черри, рукола – по 1 упаковке
- Любой нарезанный сыр – 1 упаковка
- Сосиски – 1 упаковка
- Соус песто
- Тортилья или лаваш
- Бальзамический соус
Как приготовить:
- Тортилью сложить напополам и обрезать края. Развернуть тортилью, смазать песто и выложить пластинки сыра. Положить сосиску и свернуть в рулет, нарезать на равные части.
- На шпажку поочередно нанизать черри и нарезанные рулеты.
- Выложить на противень, застеленный пергаментом, запекать 8-10 минут при 180 градусах. ⠀
- При подаче выложить на руколу или другую любимую зелень, слегка полить бальзамическим соусом.