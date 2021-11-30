Самые разные рецепты блюд на шпажках ко дню рождения

Фудблогеры советуют предварительно оставить шпажки на несколько минут в теплой воде. Курицу или рыбу нужно замариновать и нарезать не слишком крупно

Блюда на шпажках - рецепты ко дню рождения / Фото: Depositphotos

Даже самые недорогие продукты можно приготовить и подать изысканно. Это касается запеканок на основе курицы и подачи блюда на шпажках.

Еще они быстро готовятся и выглядят очень презентабельно. Так что если готовитесь ко дню рождения, воспользуйтесь этими достаточно выверенными в плане сочетания ингредиентов рецептами.

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Куриные грудки со слайсами из кабачка по рецепту kira_pro_edu – очень легкая закуска и устроит всех, кто придерживается правильного питания.

Для сосисок в тортилье и черри на шпажках от anait_foodblog_receptyсосиски лучше брать длинные и не слишком тонкие.

И еще для одного рецепта от pp_receptu нужен лосось, который маринуется в соусе на основе белого сухого вина.

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Лосось на шпажках

Лосось на шпажках / Фото: instagram.com/pp_receptu_

Ингредиенты:

Лосось – 700 г

Лук – 2 шт.

Сухое белое вино – 250 мл

Растительное масло – 50 мл

Соль – 1 ч. л

Черный молотый перец, тмин – по 1/4 ч. л.

Лимон

Перец сладкий желтый

Как приготовить:

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Филе рыбы нарезать кусочками, лук – кольцами, соединить. Для маринада смешать вино, лимонный сок, соль, перец, тмин. Залить рыбу маринадом и поставить в холодное место на 2 часа. Нарезать крупным кубиком перец. Нанизать рыбу на шпажки, чередуя с луком и перцем. Выложить на пергамент, сбрызнуть маринадом и запекать при 200 градусах 15-20 минут или смотреть по готовности.

Шпажки с куриной грудкой и кабачком

Шпажки с куриной грудкой и кабачком / Фото: instagram.com/kira_pro_edu

Ингредиенты:

Куриная грудка

Кабачок

Для маринада:

Соевый соус – 2 ст. л.

Мед, яблочный уксус – по 1 ч. л.

Чеснок – 1 зуб.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Кунжут, орегано, тимьян

Как приготовить:

Для маринада пропущенный через пресс чеснок соединить с другими ингредиентами. Курицу нарезать крупными кубиками и замочить в маринаде на 30 мнут. Шпажки положить в теплую воду на 15 минут. Кабачок нарезать тонкими слайсами. На шпажку нанизать, чередуя, курицу и слайс из кабачка, завернутый в рулет. Выложить на противень, застеленный пергаментом, запекать 15 минут при 180 градусах.

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Сосиски в тортилье с черри на шпажках

Сосиски в тортилье с черри на шпажках / Фото: instagram.com/anait_foodblog_recepty

Ингредиенты:

Черри, рукола – по 1 упаковке

Любой нарезанный сыр – 1 упаковка

Сосиски – 1 упаковка

Соус песто

Тортилья или лаваш

Бальзамический соус

Как приготовить: