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Самые разные рецепты блюд на шпажках ко дню рождения

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
30 ноября, 11:37
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Фудблогеры советуют предварительно оставить шпажки на несколько минут в теплой воде. Курицу или рыбу нужно замариновать и нарезать не слишком крупно
Блюда на шпажках - рецепты ко дню рождения
Блюда на шпажках - рецепты ко дню рождения / Фото: Depositphotos

Даже самые недорогие продукты можно приготовить и подать изысканно. Это касается запеканок на основе курицы и подачи блюда на шпажках.

Еще они быстро готовятся и выглядят очень презентабельно. Так что если готовитесь ко дню рождения, воспользуйтесь этими достаточно выверенными в плане сочетания ингредиентов рецептами.

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Куриные грудки со слайсами из кабачка по рецепту kira_pro_edu – очень легкая закуска и устроит всех, кто придерживается правильного питания.

Для сосисок в тортилье и черри на шпажках от anait_foodblog_receptyсосиски лучше брать длинные и не слишком тонкие.

И еще для одного рецепта от pp_receptu нужен лосось, который маринуется в соусе на основе белого сухого вина.

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Лосось на шпажках

Лосось на шпажках
Лосось на шпажках / Фото: instagram.com/pp_receptu_

Ингредиенты:

  • Лосось – 700 г
  • Лук – 2 шт.
  • Сухое белое вино – 250 мл
  • Растительное масло – 50 мл
  • Соль – 1 ч. л
  • Черный молотый перец, тмин – по 1/4 ч. л.
  • Лимон
  • Перец сладкий желтый

Как приготовить:

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  1. Филе рыбы нарезать кусочками, лук – кольцами, соединить.
  2. Для маринада смешать вино, лимонный сок, соль, перец, тмин. Залить рыбу маринадом и поставить в холодное место на 2 часа.
  3. Нарезать крупным кубиком перец. Нанизать рыбу на шпажки, чередуя с луком и перцем.
  4. Выложить на пергамент, сбрызнуть маринадом и запекать при 200 градусах 15-20 минут или смотреть по готовности.

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Шпажки с куриной грудкой и кабачком

Шпажки с куриной грудкой и кабачком
Шпажки с куриной грудкой и кабачком / Фото: instagram.com/kira_pro_edu

Ингредиенты:

  • Куриная грудка
  • Кабачок

Для маринада:

  • Соевый соус – 2 ст. л.
  • Мед, яблочный уксус – по 1 ч. л.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Оливковое масло – 1 ст. л.
  • Кунжут, орегано, тимьян

Как приготовить:

  1. Для маринада пропущенный через пресс чеснок соединить с другими ингредиентами.
  2. Курицу нарезать крупными кубиками и замочить в маринаде на 30 мнут. Шпажки положить в теплую воду на 15 минут.
  3. Кабачок нарезать тонкими слайсами.
  4. На шпажку нанизать, чередуя, курицу и слайс из кабачка, завернутый в рулет.
  5. Выложить на противень, застеленный пергаментом, запекать 15 минут при 180 градусах.

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Сосиски в тортилье с черри на шпажках

Сосиски в тортилье с черри на шпажках
Сосиски в тортилье с черри на шпажках / Фото: instagram.com/anait_foodblog_recepty

Ингредиенты:

  • Черри, рукола – по 1 упаковке
  • Любой нарезанный сыр – 1 упаковка
  • Сосиски – 1 упаковка
  • Соус песто
  • Тортилья или лаваш
  • Бальзамический соус

Как приготовить:

  1. Тортилью сложить напополам и обрезать края. Развернуть тортилью, смазать песто и выложить пластинки сыра. Положить сосиску и свернуть в рулет, нарезать на равные части.
  2. На шпажку поочередно нанизать черри и нарезанные рулеты.
  3. Выложить на противень, застеленный пергаментом, запекать 8-10 минут при 180 градусах. ⠀
  4. При подаче выложить на руколу или другую любимую зелень, слегка полить бальзамическим соусом.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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