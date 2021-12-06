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Сочные творожные шарики – рецепт из маминых кулинарных записей

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
6 декабря, 10:30
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Сегодня шарики можно щедро украсить сахарной пудрой. Раньше ее приходилось добывать вручную с помощью мельницы. Для особенного вкуса к ингредиентам добавляется цедра лимона
Творожные шарики
Творожные шарики / Фото: instagram.com/zerno_i_testo.19

Творог в советской домашней выпечке использовался активно. В 1990-ые был популярный "Творожный домик", нежный торт, который формировался на основе готового печенья.

Эти же творожные шарики были больше каждодневным лакомством или выпечкой выходного дня. По структуре больше похожи на пончики, но с ярко выраженным творожным вкусом.

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В рецепте от zerno_i_testo.19 нужно 500 граммов творога.

Творожные шарики

Ингредиенты:

  • 500 г творога;
  • 4 яйца;
  • 150-160 г сахара;
  • 0,5 ч. л. соли;
  • ванилин;
  • 460-480 г муки;
  • 10 г разрыхлителя.

Как приготовить:

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  1. Замесить мягкое тесто. Дать тесту отдохнуть 15 минут.
  2. Скатать шарики размером с грецкий орех. Жарить в растительном масле до золотистого цвета, на среднем огне.
  3. Готовые шарики выложить на салфетку для удаления лишнего масла.
  4. Остывшие шарики посыпать сахарной пудрой.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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