Сочные творожные шарики – рецепт из маминых кулинарных записей

Сегодня шарики можно щедро украсить сахарной пудрой. Раньше ее приходилось добывать вручную с помощью мельницы. Для особенного вкуса к ингредиентам добавляется цедра лимона

Творожные шарики / Фото: instagram.com/zerno_i_testo.19

Творог в советской домашней выпечке использовался активно. В 1990-ые был популярный "Творожный домик", нежный торт, который формировался на основе готового печенья.

Эти же творожные шарики были больше каждодневным лакомством или выпечкой выходного дня. По структуре больше похожи на пончики, но с ярко выраженным творожным вкусом.

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В рецепте от zerno_i_testo.19 нужно 500 граммов творога.

Творожные шарики

Ингредиенты:

500 г творога;

4 яйца;

150-160 г сахара;

0,5 ч. л. соли;

ванилин;

460-480 г муки;

10 г разрыхлителя.

Как приготовить:

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