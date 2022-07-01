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СЬОГОДНІ Їжа

3 бюджетних та простих рецепти з печерицями (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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1 липня, 11:20
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Приготуйте солянку, використовується свіжа або квашена капуста, легкий салат з авокадо та помідорами та швидкий пиріг з плавленим сиром
Рецепти з грибами
Рецепти з грибами / Фото: Колаж: Сьогодні,

І вибираємо ми печериці не лише тому, що недорого, а тому, що готувати їх швидко, вони поєднуються практично з усім.

Треба, щоб гриби були свіжими та без видимих ушкоджень. Як їх довше зберегти в холодильнику – ми писали.

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Грибна солянка – наш перевірений рецепт. Підійде тим, хто поститься. Пиріг від vkysnie.bluyda готується швидко, за рахунок магазинного листкового тіста.

Печериці для салату за рецептом polezno_pravilno_pp спочатку потрібно трохи промаринувати у соусі з меду, лимонного соку, діжонської гірчиці.

Пісна грибна солянка в духовці

Солянка з капусти з грибами
Солянка з капусти з грибами

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Інгредієнти:

  • солоні гриби – 2 склянки;
  • свіжа – 500 г;
  • цибуля – 2 шт.;
  • борошно – 1 ст. л.;
  • спеції, сіль, перець.

Як приготувати:

  1. Гриби нарізати соломкою та обсмажити з цибулею. Додати борошно, перемішати й готувати кілька хвилин.
  2. Капусту нашаткувати, посолити й поперчити.
  3. У форму для запікання викласти шар капусти, шар грибів та зверху знову капусту. Додати спеції та полити олією.
  4. Запікати за 180 градусів близько 30 хвилин.

В Італії готують незвичайні мафіни з грибами з картопляного пюре, тут рецепт.

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Корисний салат з печерицями

Корисний салат з печерицями
Корисний салат з печерицями

Інгредієнти:

  • печериці – 300 г;
  • авокадо – 2 шт.;
  • помідори чері – 500 г;
  • огірки – 3 шт.;
  • базилік;
  • часник – 1 зубок;
  • сік половини лимона;
  • оливкова олія – 50 мл;
  • винний оцет – 2 ч. л.;
  • діжонська гірчиця, мед – по 1 ч. л.

Як приготувати:

  1. Поєднати оливкову олію, винний оцет, мед, діжонську гірчицю, сік і дрібно нарубаний часник.
  2. Нарізати печериці та додати ⅔ частини заправки. Обережно перемішати, залишити на 30 хвилин.
  3. Авокадо та огірки нарізати некрупно, помідори – навпіл.
  4. Додати овочі до печериць, посипати базиліком і заправити соусом.

Тут знайдете рецепт сочевичних фрикадельок з грибами, він підійде для Дів.

Пиріг з грибами та сиром

Пиріг з грибами та сиром
Пиріг з грибами та сиром

Інгредієнти:

  • тісто листкове дріжджове – 250 г;
  • гриби – 200 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • яйце;
  • сир плавлений – 100 г;
  • сир твердий – 150 г;
  • спеції.

Як приготувати:

  1. Гриби обсмажити з цибулею, додати плавлений сир, спеції, перемішати.
  2. Тісто розкачати, зробити невеликі борти, викласти начинку, посипати тертим сиром. Краї змастити збитим яйцем.
  3. Випікати за 180 градусів 10-15 хвилин.

У Хорватії з грибами готують смачний суп, ще потрібен бекон.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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