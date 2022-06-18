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Салат "Шикарний" з баклажанами та яйцями – особливий рецепт

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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18 червня, 14:17
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Ще потрібно замаринувати цибулю. Він зробить цей салат незабутнім. Усі інгредієнти нарізаються соломкою та заправляються майонезом
Салат "Шикарний" з баклажанами, яйцями
Салат "Шикарний" з баклажанами, яйцями

Ми добре знаємо, що баклажани активно готуються повсюдно. Обов'язково скуштуйте іспанську запіканку тумбет з цими неймовірними овочами.

Тут з овочів тільки маринована цибуля, обов'язково заливайте її киплячою водою. Баклажани після смаження мають полежати на паперовому рушнику, а всі інгредієнти, для краси, наріжте соломкою або брусками.

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Рецепт знайшли у фублогерки Калніна Наталія.

Салат "Шикарний" з баклажанами та яйцями

Інгредієнти:

  • баклажани, яйце – по 3 шт.;
  • цибуля – 2 шт.;
  • майонез – 3 ст. л.;
  • сіль, перець.

Маринад для цибулі:

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  • цукор – 1 ч. л.;
  • сіль – 0,5 ч. л.;
  • оцет 9% – 3 ст. л.;
  • вода – 80 мл.

Як приготувати:

  1. Баклажан нарізати тонкими брусками. Посолити та залишити на 30 хвилин.
  2. Цибулю нарізати тонкими півкільцями. Додати сіль, цукор та оцет. Залити окропом, перемішати. Залишити на 20 хвилин.
  3. Баклажани обсмажити на олії до готовності. Перекласти на паперовий рушник.
  4. Яйця нарізати соломкою.
  5. Поєднати всі інгредієнти (з цибулі злити рідину). Додати сіль, перець та майонез, ретельно перемішати.

Подивитися, яким виходить цей салат, можна у відео.

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Рецепт теплого салату з баклажанами та іншими овочами дивіться тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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