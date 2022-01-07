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Вершкове пиво Гаррі Поттера – рецепти для дітей та дорослих

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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7 січня, 12:30
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Вершкове, бо готується з маслом, а не вершками – це пиво для дорослих. Для дитячого пива потрібні морозиво, іриски та сироп для прикраси
Рецепти вершкового пива Гаррі Поттера
Рецепти вершкового пива Гаррі Поттера / Фото: Колаж: Сьогодні

Так часто буває, коли фільм набуває всесвітньої популярності й усе їстівне, що там показують, стає таким же затребуваним.

Так сталося з печивом дальгона з "Гри у кальмара", таким стало й вершкове пиво із серії книг про Гаррі Поттера.

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Щодо "дорослого" пива, то Джоан Роулінг свого часу казала, що вигадала його. Хоча є версія, що подібний напій, на основі елю, дуже поважали в Англії, в епоху Тюдорів, а саме у 16-му столітті.

Для дітей авторка рецепта differents_recipes пропонує приготувати напій з морозива та ірисок.

Напій для дорослих від shoni_bachi_uu готується на пиві. Ясна річ, якщо є ель, то буде смачніше.

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Пиво Гаррі Поттера для дітей

Пиво Гаррі Поттера для дітей
Пиво Гаррі Поттера для дітей / Фото: instagram.com/differents_recipes/

Інгредієнти (на 1 склянку):

  • Вершки 33% – 30 мл
  • Пломбір – 70-100 г
  • Газована вода – 1/2 склянки
  • Кориця, кардамон – 0,5 ч. л.
  • Іриски – 9-10 шт.
  • Збиті вершки, сироп – для прикраси

Як приготувати:

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  1. У сотейник вилити вершки, додати іриски, корицю, кардамон. На маленькому вогні суміш довести до густої консистенції. Трохи остудити.
  2. З'єднати з морозивом та змішати за допомогою блендера.
  3. Половину склянки наповнити пивом, додати злегка охолоджену газовану воду і перемішати.
  4. Прикрасити збитими вершками та сиропом.

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Пиво Гаррі Поттера для дорослих

Пиво Гаррі Поттера для дорослих
Пиво Гаррі Поттера для дорослих / Фото: www.tablespoon.com

Інгредієнти (на 1 склянку):

  • Світле або нефільтроване пиво – 0,5 л
  • Жовток – 2 шт.
  • Цукор – 60 г
  • Вершкове масло – 1 ст. л.
  • Мускатний горіх, мелений сухий імбир, мелена гвоздика – по щіпці

Як приготувати:

  1. Вилити пиво в каструлю та додати спеції. Розігріти, щоб суміш стала теплою.
  2. Добре збити жовтки з цукром і додати в нагріте пиво зі спеціями, постійно помішуючи, до загустіння.
  3. Зняти з вогню, додати масло, злегка збити міксером і вилити в бокал.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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