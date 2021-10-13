3 разных рецепта для вареников с тыквой

Куда бы не попала тыква – это всегда красивый цвет, ну и вкус, который вы регулируете сами. Как и сырники с тыквой, вареники могут быть сладкими или солеными, все под настроение. Для каждого из рецептов ниже нужно будет подготовить пюре, то есть тыкву – запечь или натушить на сковороде.
Равиоли с тыквой и рикоттой
Ингредиенты:
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- мука – 200 г;
- яйцо – 2 шт.
Для начинки:
- мякоть тыквы – 300 г;
- рикотта – 100 г;
- измельченные листья базилика – 1 ст. л.;
- соль, специи;
- томатный соус, кедровые орехи – для подачи.
Как приготовить:
- Замесить эластичное тесто и убрать на 30 минут настояться.
- Тыкву запечь, измельчить и соединить с базиликом. Добавить специи.
- Раскатать тесто до 1 мм толщиной. Слепить равиоли.
- Варить в подсоленной воде две-три минуты. Подавать с томатным соусом и кедровыми орехами.
Вареники с тыквой
Ингредиенты:
- мука – 2 стакана;
- вода – 1/2 стакана;
- яйцо – 1 шт.;
- соль – щепотка.
Для начинки:
- тертая тыква – 300 г;
- карри, кардамон, кумин – по вкусу;
- сметана, зелень – для подачи.
Как приготовить:
- Просеять муку, вбить яйцо, добавить воду и соль, замесить тесто. Убрать в холодильник на 20 минут.
- Тыкву нарезать, потушить на растительном масле вместе со специями. Дать лишней влаге стечь.
- Слепить вареники и отварить в кипящей воде.
- Подавать со сметаной и зеленью.
Ленивые вареники из творога с тыквой
Ингредиенты:
- тыквенное пюре – 300 г;
- творог – 500 г;
- сахар – 50 г;
- яйцо – 2 шт.;
- мука – 2 стакана;
- корица, мускатный орех – по вкусу;
- соль.
Как приготовить:
- Тыкву нарезать, выложить срезом вверх и запечь до мягкости. Отделить мякоть, растолочь в пюре.
- Творог, яйца, тыквенное пюре, сахар и специи перемешать. Добавляя муку, замесить тесто.
- Разделить тесто на части, слепить ленивые вареники.
- Варить в подсоленной кипящей воде.
- Подавать с коричневым сахаром и сметаной.
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