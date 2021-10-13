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3 разных рецепта для вареников с тыквой

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
13 октября, 07:01
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Это равиоли с рикоттой, которые подаются с томатной пастой, ленивые вареники с творогом и просто вареники с тыквенным пюре. Все, кроме равиоли, можно сделать сладким или соленым
Рецепты вареников с тыквой
Рецепты вареников с тыквой / Фото: Инстаграм

Куда бы не попала тыква – это всегда красивый цвет, ну и вкус, который вы регулируете сами. Как и сырники с тыквой, вареники могут быть сладкими или солеными, все под настроение. Для каждого из рецептов ниже нужно будет подготовить пюре, то есть тыкву – запечь или натушить на сковороде.

Равиоли с тыквой и рикоттой

Равиоли с тыквой и рикоттой
Равиоли с тыквой и рикоттой / Фото: instagram.com/krylova.katerina_photo/

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Ингредиенты:

  • мука – 200 г;
  • яйцо – 2 шт.

Для начинки:

  • мякоть тыквы – 300 г;
  • рикотта – 100 г;
  • измельченные листья базилика – 1 ст. л.;
  • соль, специи;
  • томатный соус, кедровые орехи – для подачи.

Как приготовить:

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  1. Замесить эластичное тесто и убрать на 30 минут настояться.
  2. Тыкву запечь, измельчить и соединить с базиликом. Добавить специи.
  3. Раскатать тесто до 1 мм толщиной. Слепить равиоли.
  4. Варить в подсоленной воде две-три минуты. Подавать с томатным соусом и кедровыми орехами.

Вареники с тыквой

Вареники с тыквой
Вареники с тыквой / Фото: instagram.com/loverushka33/

Ингредиенты:

  • мука – 2 стакана;
  • вода – 1/2 стакана;
  • яйцо – 1 шт.;
  • соль – щепотка.

Для начинки:

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  • тертая тыква – 300 г;
  • карри, кардамон, кумин – по вкусу;
  • сметана, зелень – для подачи.

Как приготовить:

  1. Просеять муку, вбить яйцо, добавить воду и соль, замесить тесто. Убрать в холодильник на 20 минут.
  2. Тыкву нарезать, потушить на растительном масле вместе со специями. Дать лишней влаге стечь.
  3. Слепить вареники и отварить в кипящей воде.
  4. Подавать со сметаной и зеленью.

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Ленивые вареники из творога с тыквой

Вареники ленивые с тыквой
Вареники ленивые с тыквой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • тыквенное пюре – 300 г;
  • творог – 500 г;
  • сахар – 50 г;
  • яйцо – 2 шт.;
  • мука – 2 стакана;
  • корица, мускатный орех – по вкусу;
  • соль.

Как приготовить:

  1. Тыкву нарезать, выложить срезом вверх и запечь до мягкости. Отделить мякоть, растолочь в пюре.
  2. Творог, яйца, тыквенное пюре, сахар и специи перемешать. Добавляя муку, замесить тесто.
  3. Разделить тесто на части, слепить ленивые вареники.
  4. Варить в подсоленной кипящей воде.
  5. Подавать с коричневым сахаром и сметаной.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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