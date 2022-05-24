4 вкусных и полезных напитка, которые можно пить вместо кофе

Искать альтернативу конкретному продукту мы начинаем в нескольких случаях: когда хочется сократить потребление этого самого продукта, после рекомендаций врача или когда хочется разнообразия.
Мы рассказывали, чем можно заменять мясо в рационе, то же касается и нашего любимого кофе.
Как говорит диетолог Вера Паламарь, несмотря на то, что кофе обладает массой полезных свойств, есть напитки гораздо полезнее и отлично бодрят.
Чай из цикория
По вкусу он очень похож на кофе, но не содержит кофеина. Зато в цикории есть растворимая клетчатка, она может способствовать пищеварению и поддерживать здоровье кишечника, способствует росту полезных бактерий.
Кроме того, он может обладать желчегонными свойствами, что полезно для переваривания жиров.
Заваривайте порошок цикория, как обычный кофе, или в кофеварке и френч-прессе.
Если любите суши, а рисового уксуса для них нет, его можно приготовить в домашних условиях.
Матча
Матча – это вид зеленого чая, богатого антиоксидантами. Регулярное употребление способно снизить высокое давление, помочь снижению веса, снизить риск развития диабета второго типа
Так же можно приготовить матча-латте. Смешайте растворенный в горячей воде порошок матча с чашкой подогретого животного или растительного молока, а затем взбейте в блендере.
Золотое молоко
Это насыщенный заменитель кофе без кофеина. Содержит бодрящие специи – имбирь, корицу, куркуму и черный перец. Еще в золотое молоко добавляют кардамон, ваниль и мед.
Куркума – мощный противовоспалительный ингредиент напитка.
Здесь читайте, чем можно заменить сливочное масло в выпечке.
Какао
Какао не только улучшает настроение. Это один из самых богатых природных источников антиоксидантов, магния, пищевых волокон, железа, цинка и калия.
В какао много антиоксидантных соединений. Они способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы.
Чашка сваренного какао содержит все эти полезные соединения без сахара или жира и практически без калорий (около 10 калорий на чашку).
Сливки тоже можно заменить, приготовив их у себя на кухне. Несколько рецептов собраны в этом материале.