Чизкейк с персиками – рецепт десерта на выходные от Анны Пановой

Анна Панова рассказала, как выглядит рабочий день телеведущей / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Приближаются выходные и пока еще достаточно летних и сезонных осенних фруктов не опускайте возможности порадовать свою семью вкусными десертами так, как это часто делает ведущая канала "Украина" Анна Панова. С персиками получаются вкусные не только бисквиты, но и чизкейки. Узнаем рецепт ароматной выпечки, который очень легко готовится, и стоит того, чтобы его попробовать.
Чизкейк с персиками
Чизкейк с персиками / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Ингредиенты:
Далее по теме
- 100 г сливочное масло;
- 1 шт. яйцо;
- 2 ст. л. сахар;
- 200 г мука (неполный стакан).
Для начинки:
- 2 яйца;
- 200 г сметана;
- 2 ст. л кукурузный крахмал;
- 3 ст. л сахар;
- корица, ванильный сахар – по желанию;
- 250 г творог;
- 300 г персики.
Способ приготовление:
- Смешайте все ингредиенты для теста. Масло можно растопить, а можно просто руками растереть с мукой в крошку. Замесите мягкое тесто, оберните пленкой, положите в холодильник на полчаса-час.
- Тем временем, готовим начинку. Смешайте в блендере все ингредиенты, кроме персиков. При желании можете добавить сахара.
- Когда тесто охладится, выложите его в смазанную маслом разъемную форму, сформировав бортики.
- Проколите тесто вилкой в нескольких местах, чтобы меньше вздувалось. Персики порежьте небольшими дольками и уложите на тесто. Посыпьте фрукты корицей и ванильным сахаром, сверху вылейте начинку.
- Запекайте 50 минут при температуре 180 градусов. Проверяйте готовность зубочисткой.
Здесь найдете историю и рецепт самого творожного баскского чизкейка.