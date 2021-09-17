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Чизкейк с персиками – рецепт десерта на выходные от Анны Пановой

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
17 сентября, 17:59
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Вместо персиков можно взять сливы, абрикосы или другие ягоды-фрукты по вашему вкусу. Персики нужны плотные, чтобы они не теряли свою форму после выпекания
Анна Панова рассказала, как выглядит рабочий день телеведущей
Анна Панова рассказала, как выглядит рабочий день телеведущей / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Приближаются выходные и пока еще достаточно летних и сезонных осенних фруктов не опускайте возможности порадовать свою семью вкусными десертами так, как это часто делает ведущая канала "Украина" Анна Панова. С персиками получаются вкусные не только бисквиты, но и чизкейки. Узнаем рецепт ароматной выпечки, который очень легко готовится, и стоит того, чтобы его попробовать.

Чизкейк с персиками

Чизкейк с персиками
Чизкейк с персиками / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Ингредиенты:

  • 100 г сливочное масло;
  • 1 шт. яйцо;
  • 2 ст. л. сахар;
  • 200 г мука (неполный стакан).

Для начинки:

  • 2 яйца;
  • 200 г сметана;
  • 2 ст. л кукурузный крахмал;
  • 3 ст. л сахар;
  • корица, ванильный сахар – по желанию;
  • 250 г творог;
  • 300 г персики.

Способ приготовление:

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  1. Смешайте все ингредиенты для теста. Масло можно растопить, а можно просто руками растереть с мукой в крошку. Замесите мягкое тесто, оберните пленкой, положите в холодильник на полчаса-час.
  2. Тем временем, готовим начинку. Смешайте в блендере все ингредиенты, кроме персиков. При желании можете добавить сахара.
  3. Когда тесто охладится, выложите его в смазанную маслом разъемную форму, сформировав бортики.
  4. Проколите тесто вилкой в нескольких местах, чтобы меньше вздувалось. Персики порежьте небольшими дольками и уложите на тесто. Посыпьте фрукты корицей и ванильным сахаром, сверху вылейте начинку.
  5. Запекайте 50 минут при температуре 180 градусов. Проверяйте готовность зубочисткой.

Здесь найдете историю и рецепт самого творожного баскского чизкейка.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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