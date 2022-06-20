Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 💪 Казахстан против Кремля 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны

Сезон лимонада

Десерт за 30 минут

Украинская кухня

Сырники с клубникой

Суп с галушками

Крокеты без картофеля
СЕГОДНЯ Еда

Салат "Бахор" на ужин – он хорошо насыщает и освежает одновременно

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 июня, 16:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
За насыщение отвечают сыр, яйца. Еще – отварная говядина, курица или колбаса. К мясному ингредиенту добавляются помидоры, огурцы, зелень
Узбекский салат "Бахор"
Узбекский салат "Бахор"

Это салат-закуска узбекской кухни. К слову, попробуйте наваристый суп маставу, с ингредиентами для плова.

"Бахор" переводится, как весна. Узбеки считают его освежающим. Вероятно, из-за присутствия огурцов и помидоров.

Реклама

Если есть говядина, то это правильный рецепт, но можно заменить курицей. Заправляется майонезом, сметаной или натуральным йогуртом.

Этот салат нашли на странице bumsalatov.

Салат "Бахор" с говядиной

Салат "Бахор" с говядиной
Салат "Бахор" с говядиной

Реклама

Ингредиенты:

  • говядина – 300 г;
  • помидор, огурец – по 2 шт.;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • чеснок – 1 зубок;
  • сыр твердый – 100 г;
  • яйца вареные – 3 шт.;
  • укроп, петрушка;
  • йогурт (майонез или сметана), соль, перец.

Как приготовить:⠀

  1. Говядину предварительно сварить в подсоленной воде до мягкости мяса. Затем остудить и нарезать кубиками.
  2. Лук нарезать полукольцами, залить кипятком и промыть проточной водой для удаления лишней горечи.
  3. Нарезать кубиками яйца. Огурцы и помидоры нарезать тонкой соломкой, выложить в глубокую миску, добавить лук и измельченный чеснок.
  4. К овощам добавить мясо и яйца.
  5. Сыр натереть и измельчить зелень. Добавить в салат.
  6. Поперчить и посолить по вкусу. Заправить майонезом, сметаной или йогуртом.

К ужину будет очень кстати теплый салат с баклажанами. Его рецепт здесь.

Реклама

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Делаете заготовки на зиму?
Рецепты
Контроль качества
Как проверить красную рыбу?
Хакнуть
Секреты греческой кухни
Яичница страпацада
Готовить
Подборка блюд
Что приготовить из клубники
Рецепты
Кулинарная скорая помощь
Чем заменить сахар в рационе?
Узнать
Секреты свежести
Как хранить киви?
Узнать
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Лайфхак недели
Домашняя пахлава
Хакнуть

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять