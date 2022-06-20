Салат "Бахор" на ужин – он хорошо насыщает и освежает одновременно

Это салат-закуска узбекской кухни. К слову, попробуйте наваристый суп маставу, с ингредиентами для плова.
"Бахор" переводится, как весна. Узбеки считают его освежающим. Вероятно, из-за присутствия огурцов и помидоров.
Если есть говядина, то это правильный рецепт, но можно заменить курицей. Заправляется майонезом, сметаной или натуральным йогуртом.
Этот салат нашли на странице bumsalatov.
Салат "Бахор" с говядиной
Ингредиенты:
- говядина – 300 г;
- помидор, огурец – по 2 шт.;
- лук репчатый – 1 шт.;
- чеснок – 1 зубок;
- сыр твердый – 100 г;
- яйца вареные – 3 шт.;
- укроп, петрушка;
- йогурт (майонез или сметана), соль, перец.
Как приготовить:⠀
- Говядину предварительно сварить в подсоленной воде до мягкости мяса. Затем остудить и нарезать кубиками.
- Лук нарезать полукольцами, залить кипятком и промыть проточной водой для удаления лишней горечи.
- Нарезать кубиками яйца. Огурцы и помидоры нарезать тонкой соломкой, выложить в глубокую миску, добавить лук и измельченный чеснок.
- К овощам добавить мясо и яйца.
- Сыр натереть и измельчить зелень. Добавить в салат.
- Поперчить и посолить по вкусу. Заправить майонезом, сметаной или йогуртом.
К ужину будет очень кстати теплый салат с баклажанами. Его рецепт здесь.