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Салат "Бахор" на вечерю – він добре насичує та освіжає одночасно

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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20 червня, 16:40
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За насичення відповідають сир, яйця. Ще – відварена яловичина, курка або ковбаса. До м'ясного інгредієнта додаються помідори, огірки, зелень
Узбецький салат "Бахор"
Узбецький салат "Бахор"

Це салат-закуска узбецької кухні. До речі, спробуйте наваристий суп маставу з інгредієнтами для плову.

"Бахор" перекладається, як весна. Узбеки вважають його освіжальним. Ймовірно, через присутність огірків та помідорів.

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Якщо є яловичина, це правильний рецепт, але можна замінити куркою. Заправляється майонезом, сметаною або натуральним йогуртом.

Цей салат знайшли на сторінці bumsalatov.

Салат "Бахор" з яловичиною

Салат "Бахор" з яловичиною
Салат "Бахор" з яловичиною

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Інгредієнти:

  • яловичина – 300 г;
  • помідор, огірок – по 2 шт.;
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.;
  • часник – 1 зубок;
  • сир твердий – 100 г;
  • яйця варені – 3 шт.;
  • кріп, петрушка;
  • йогурт (майонез або сметана), сіль, перець.

Як приготувати:⠀

  1. Яловичину попередньо зварити у підсоленій воді до м'якості м'яса. Потім остудити та нарізати кубиками.
  2. Цибулю нарізати півкільцями, залити окропом і промити проточною водою видалення зайвої гіркоти.
  3. Нарізати яйця кубиками. Огірки та помідори нарізати тонкою соломкою, викласти в глибоку миску, додати цибулю та подрібнений часник.
  4. До овочів додати м'ясо та яйця.
  5. Сир натерти та подрібнити зелень. Додати до салату.
  6. Поперчити та посолити за смаком. Заправити майонезом, сметаною або йогуртом.

До вечері буде доволі доречним теплий салат з баклажанами, його рецепт тут.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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