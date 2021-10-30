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СЬОГОДНІ Їжа

З лавандою, корицею та медом – як приготувати ароматне какао

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
30 жовтня, 07:00
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Як показує практика, найсмачніший напій виходить, коли є терте какао. У цих рецептах для багатьох несподівані інгредієнти вони зроблять какао максимально незвичайним
Рецепти какао
Рецепти какао / Фото: Колаж: Сьогодні

Какао – це більше осінньо-зимовий напій завдяки його унікальним здібностям зігрівати та забезпечувати гарний настрій.

Якщо ви вже готуєте зігрівальні напої на основі кави та шоколаду, то це какао обов'язково опиниться серед улюблених.

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Для какао з лавандою за рецептом tanya_krassula потрібна кулінарна спеція, а для какао з медом mam_sochi знадобиться паличка ванілі, яку потрібно потомити у молоці.

У какао з корицею від mamo4ki_crimea є ще один несподіваний інгредієнт – гвоздика.

Какао з медом

Какао 3 медом
Какао 3 медом / Фото: instagram.com/mam_sochi/

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Інгредієнти на дві порції на чашки по 140 мл:

  • 1 склянка молока;
  • 1/2 стручка ванілі;
  • 40 г какао тертого;
  • 1 ст. л. меду.

Як приготувати:

  1. У маленьку каструлю налийте молоко і покладіть у нього подрібнений стручок ванілі. На маленькому вогні потоміть приблизно десять хвилин, не доводячи до кипіння.
  2. Процідіть молоко, перелийте назад у каструлю. Додайте терте какао в молоко. Помішуйте, доки какао повністю не розтане.
  3. Додайте мед і подавайте.

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Какао з корицею та гвоздикою

Какао з корицею та гвоздикою
Какао з корицею та гвоздикою / Фото: instagram.com/mamo4ki_crimea/

Інгредієнти:

  • 1 ст. л. какао-порошку;
  • 2 склянки молока;
  • 1 ч. л. кориці;
  • дрібка меленої гвоздики;
  • цукор – за смаком;
  • дрібка солі.

Як приготувати:

  1. Помістіть какао, спеції, цукор та сіль у невелику каструлю.
  2. Залийте молоком і нагрівайте, помішуючи, на середньому вогні, доки напій стане повністю однорідним.
  3. Розлийте по чашках і подавайте.

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Какао з лавандою

Какао з лавандою
Какао з лавандою / Фото: instagram.com/tanya_krassula/

Інгредієнти на дві порції:

  • 500 мл молока;
  • 1 ст. л. сушеної кулінарної лаванди;
  • 3 ст. л. какао;
  • цукор, маршмелоу – за смаком.

Як приготувати:

  1. Для лавандового молока в сотейник налийте молоко, засипте лаванду, доведіть до кипіння. Дайте настоятися десять хвилин. Якщо настоювати довше, смак буде гіркуватий.
  2. Процідіть молоко через сито, приберіть лаванду.
  3. Молоко поставте на плиту, додайте какао, цукор, добре все перемішайте, доки на поверхні не з'являться перші бульбашки.
  4. Розлийте по чашках.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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