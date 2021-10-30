З лавандою, корицею та медом – як приготувати ароматне какао

Як показує практика, найсмачніший напій виходить, коли є терте какао. У цих рецептах для багатьох несподівані інгредієнти вони зроблять какао максимально незвичайним

Рецепти какао / Фото: Колаж: Сьогодні

Какао – це більше осінньо-зимовий напій завдяки його унікальним здібностям зігрівати та забезпечувати гарний настрій.

Якщо ви вже готуєте зігрівальні напої на основі кави та шоколаду, то це какао обов'язково опиниться серед улюблених.

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Для какао з лавандою за рецептом tanya_krassula потрібна кулінарна спеція, а для какао з медом mam_sochi знадобиться паличка ванілі, яку потрібно потомити у молоці.

У какао з корицею від mamo4ki_crimea є ще один несподіваний інгредієнт – гвоздика.

Какао з медом

Какао 3 медом / Фото: instagram.com/mam_sochi/

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Інгредієнти на дві порції на чашки по 140 мл:

1 склянка молока;

1/2 стручка ванілі;

40 г какао тертого;

1 ст. л. меду.

Як приготувати:

У маленьку каструлю налийте молоко і покладіть у нього подрібнений стручок ванілі. На маленькому вогні потоміть приблизно десять хвилин, не доводячи до кипіння. Процідіть молоко, перелийте назад у каструлю. Додайте терте какао в молоко. Помішуйте, доки какао повністю не розтане. Додайте мед і подавайте.

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Какао з корицею та гвоздикою

Какао з корицею та гвоздикою / Фото: instagram.com/mamo4ki_crimea/

Інгредієнти:

1 ст. л. какао-порошку;

2 склянки молока;

1 ч. л. кориці;

дрібка меленої гвоздики;

цукор – за смаком;

дрібка солі.

Як приготувати:

Помістіть какао, спеції, цукор та сіль у невелику каструлю. Залийте молоком і нагрівайте, помішуючи, на середньому вогні, доки напій стане повністю однорідним. Розлийте по чашках і подавайте.

Какао з лавандою

Какао з лавандою / Фото: instagram.com/tanya_krassula/

Інгредієнти на дві порції:

500 мл молока;

1 ст. л. сушеної кулінарної лаванди;

3 ст. л. какао;

цукор, маршмелоу – за смаком.

Як приготувати: