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Шашлички з макаронів із сиром – дуже оригінальний та швидкий рецепт для вечері (відео)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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24 січня, 18:20
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Зрозуміло, спочатку макарони потрібно відварити. Коли вони трохи охолонуть, нанизати на шпажки, прикрасити соусом, сиром та відправити в духовку на кілька хвилин
Шашлички з макаронів із сиром
Шашлички з макаронів із сиром / Фото: www.mashed.com

Здавалося б, макарони з додатковими інгредієнтами – така проста їжа, але як красиво її можна подати.

Це стосується неймовірної запіканки тимбаль, де спагеті огортають м'ясну начинку. А от макаронні шашлички перевершать навіть найвибагливіші очікування.

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Зрозуміло, що попередньо макарони відварюються, нанизуються на шпажки і запікаються кілька хвилин.

У рецепті Мashed.com використовують свіжий базилік для прикраси та моцарелу. Якщо раптом її не виявиться, будь-який інший сир у жодному разі не зіпсує ці шашлички.

Шашлички з макаронів із сиром

Інгредієнти:

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  • 1 чашка пасти ригатоні або інший;
  • 1 ч. л. солі;
  • 50 г свіжого базиліку;
  • 50 склянки соусу маринара або іншого томатного соусу;
  • 100 г моцарели.

Тут дізнаєтесь, як приготувати перлину макаронного мистецтва – пасту Папи Римського.

Як приготувати:

  1. Відварити макарони згідно з інструкцією у підсоленій воді. Дрібно порізати базилік.
  2. Коли макарони зваряться, процідити через сито і викласти на тарілку. Нанизати макарони на шпажки. На кожну шпажку насадити по 10-11 штук.
  3. Помістити чотири шампури з макаронами, полити соусом маринара з обох боків і посипати моцарелою. Запікати 5 хвилин за 190 градусів. Прикрасити базиліком.

Переглянути весь процес можна в цьому відео.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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