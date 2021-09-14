8 идей применения брынзы, после которых вам захочется добавки

Брынза очень востребована не только в нашей стране. С ней готовят в Греции и Македонии, в Польше и Болгарии. Отличается она, например, от феты насыщенностью в плане соли. Поэтому везде, куда попадает брынза, ее нужно гораздо меньше. Есть предположение, что немногие знают – этот сыр отлично будет смотреться в винегрете, в кишах с курицей и кабачками, в качестве начинки для рулетов из баклажанов. Что касается вкусовых качеств, ответ очевиден – нужно брать и пробовать. Если любите, когда в еде есть сыр, то попробуйте воспроизвести один из рецептов ниже.
Рулеты из баклажанов с брынзой
Ингредиенты
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- 2 средних баклажаны
- 200 г брынзы
- 2 зуб. чеснок
- пучок кинзы
- горсть грецких орехов
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Баклажаны нарезать вдоль на тонкие ломтики. Чеснок пропустить через пресс.
- Выложить баклажаны в миску, посыпать солью и чесноком, хорошо натереть им баклажаны.
- Обжарить с двух сторон на растительном масле до золотистой корочки.
- Для начинки брынзу размять вместе с рассолом, в котором она находится. Нарезать мелко кинзу и добавить к брынзе.
- Выложить чайную ложку брынзы на одну сторону готового баклажана и завернуть в рулет.
- Проделать так со всеми баклажанами.
- Измельчить грецкие орехи при помощи блендера и украсить рулеты.
Салат с персиками и брынзой
Ингредиенты
- 50 г кукуруза
- 1 шт. персик крупный
- брынза, базилик – по вкусу
- 2 ч. л. оливковое масло
Способ приготовления
- Нарезать брынзу кубиками, персик – дольками. Выложить на тарелку.
- Полить оливковым маслом, украсить базиликом.
Салат со шпинатом, свеклой и брынзой
Ингредиенты
- 40 г шпинат
- по 70 г свекла, брынза
- 10 г кедровые орехи
- соль, перец – по вкусу
Для заправки
- по 1 ст. л. оливковое масло, бальзамический уксус, мед
Способ приготовления
- Свеклу отварить, нарезать кубиками. Брынзу нарезать кубиками, перемешать со шпинатом и выложить на тарелку. Довести до вкуса солью и перцем.
- Сверху выложить нарезанную брынзу.
- Соединить все ингредиенты для заправки, перемешать.
- Заправить салат, украсить орехами.
Слойки с баклажанами, черри, тахиной, брынзой и медом
Ингредиенты
- замороженное слоеное тесто
- 6 шт. помидор черри
- 1 небольшой баклажан
- 100 г брынза
- 2 шт. лук-шалот
- тахина (кунжутная паста)
- мед
Способ приготовления
- Разморозить тесто. Нарезать на прямоугольники. Ножом, аккуратно, не на всю глубину, прорезать бортики. Середину сильно примять.
- Тонко нарезать лук-шалот.
- Свежий баклажан нарезать тончайшими слайсами – 1 мм, не толще.
- Помидоры черри разрезать пополам.
- Произвольно выложить овощи и брынзу на примятую середину слоек.
- Поставить на 20 минут в духовку, разогретую до 180 градусов. Полить сверху тахиной и медом.
Винегрет с брынзой и яйцом
Ингредиенты
- по 1 шт. крупная свекла, лук
- 4 шт. отварные яйца
- 150 г брынза
- 2 шт. маринованные огурцы
- 1 банка зеленый горошек
- перец, соль, растительное масло или майонез – по вкусу
Способ приготовления
- Отвариваем свеклу, даем ей немного остыть и нарезаем мелкими кубиками.
- Так же нарезаем огурцы, сыр, лук и яйца. Смешиваем все ингредиенты, заправляем специями и майонезом.
- Ставим в холодильник часа на два для того, чтобы салат настоялся.
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Кутабы с брынзой и зеленью
Ингредиенты для теста
- 400 г пшеничная мука
- щепотка соли
- 50 мл растительное масло
- 150 мл вода
Дополнительно
- 50 г пшеничная мука
- 1 шт. желток
- 50 г растопленное сливочное масло
Для начинки
- зелень (кинза, петрушка, укроп, лук)
- 400 г брынза
Способ приготовления
- В широкой миске смешайте все ингредиенты для теста. Воду и масло нужно наливать постепенно.
- Замесите тесто, оно должно быть однородным и тугим. Накройте миску с тестом пленкой или полотенцем и дайте постоять 10-15 минут.
- Зелень измельчите и перемешайте с сыром.
- Тесто разделите на равные части и на присыпанной мукой доске тонко раскатайте.
- Распределите равномерно начинку по тесту, смажьте один край желтком, чтобы лучше склеивалось. Сложите полумесяцем кутаб, прижмите края вилкой и обрежьте лишнее.
- Разогрейте сковороду, обжаривайте кутабы на сильном огне без масла с обеих сторон до легкой золотистости.
Пирог с курицей и брынзой
Ингредиенты для пирога
- 300 г несладкого песочного теста
- 1 кабачок или цукини (около 300 г)
- 150 г сливочного сыра
- 100 г готового куриного филе (вареного, жареного или запеченного)
- 100 г кедровых орешков
- 50 г брынзы
- 1 стаканчик густого йогурта без добавок
- 1 яйцо
- несколько веточек базилика
- соль, перец
Для теста (500 г)
- 300 г муки
- 150 г сливочного масла
- Большая щепотка соли
- 1 яйцо
- 2 ст. л. очень холодной воды
Способ приготовления
- Муку насыпать в миску, добавить соль, сделать в муке углубление и добавить нарезанное кусочками холодное масло.
- Добавить немного взбитое вилкой яйцо и воду.
- Быстро замесить тесто и скатать его в шар. Завернуть в пленку и отправить в холодильник на час.
- Духовку разогреть до 180 градусов. Форму диаметром 20-22 см смазать маслом.
- Тесто достать из холодильника и выложить в форму. Сделать пальцами бортики высотой примерно три см, ножом подравнять края.
- Сливочный сыр смешать вилкой или миксером с йогуртом и яйцом, добавить раскрошенную брынзу, листочки базилика, немного соли и перца.
- Кабачок нарезать кружочками, курицу разделить на небольшие кусочки. В основу выложить две трети всех ломтиков кабачков и кусочков курицы, кедровые орешки и залить начинку сырно-йогуртовой смесью. Сверху выложить оставшиеся кружки цукини и курицу. Посолить и поперчить по вкусу.
- Выпекать 30-40 минут, пока начинка не загустеет. Готовый пирог остудить и нарезать на кусочки.
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Ленивый пирог с брынзой и зеленью по рецепту Татьяны Литвиновой
Ингредиенты
- 100-200 г творога
- 200-300 г овечьей брынзы
- 300 г зелени (зеленого лука, кинзы, укропа, петрушки)
- 5-6 листов лаваша
- 2+4 шт. яиц
- 250 г домашней сметаны или магазинной 30%
Способ приготовления
- Натрите брынзу, нарежьте зелень, добавьте 2 яйца, творог и перемешайте. Если сыр не соленый, посолите начинку на свой вкус.
- Вырежьте лаваш по размеру формы.
- Сформируйте роллы с сырной начинкой и уложите их плотно в форму.
- Смешайте сметану и 4 яйца. Залейте этой смесью рулеты и запекайте в духовке 45-50 минут при 175 градусах.
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