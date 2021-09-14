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8 ідей застосування бринзи, після яких вам захочеться добавки

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
14 вересня, 11:38
В закладинки
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Бринза – сир солоний, варто враховувати це, коли ви потягнетеся за спеціями. Спробуйте використовувати бринзу в якості начинки для рулетів з баклажанів, чудовий легкий салат буде з персиками і цим сиром
Баклажани з бринзою
Баклажани з бринзою / Фото: instagram.com/missis.elenka/

Бринза дуже затребувана не тільки в нашій країні. З нею готують в Греції і Македонії, в Польщі і Болгарії. Відрізняється вона, наприклад, від фети насиченістю у плані солі. Тому всюди, куди потрапляє бринза, її потрібно набагато менше. Є припущення, що мало хто знає – цей сир прекрасно смакуватиме у вінегреті, в кішах з куркою і кабачками, як начинка для рулетів з баклажанів. Щодо смакових якостей, відповідь очевидна – треба брати і куштувати. Якщо любите, коли в їжі є сир, то спробуйте відтворити один з рецептів нижче.

Рулети з баклажанів з бринзою

Рулети з баклажанів з бринзою
Рулети з баклажанів з бринзою / Фото: instagram.com/ivanna_balak/

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Інгредієнти

  • 2 середніх баклажани
  • 200 г бринзи
  • 2 зуб. часник
  • пучок кінзи
  • жменя волоських горіхів
  • сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Баклажани нарізати уздовж на тонкі скибочки. Часник пропустити через прес.
  2. Викласти баклажани в миску, посипати сіллю і часником, добре натерти ним баклажани.
  3. Обсмажити з двох боків на олії до золотистої скоринки.
  4. Для начинки бринзу розім'яти разом з розсолом, в якому вона була. Нарізати дрібно кінзу і додати до бринзи.
  5. Викласти чайну ложку бринзи на один бік готового баклажана і загорнути в рулет.
  6. Зробити так з усіма баклажанами.
  7. Подрібнити волоські горіхи за допомогою блендера і прикрасити рулети.

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Салат з персиками і бринзою

Салат з персиками і бринзою
Салат з персиками і бринзою / Фото: instagram.com/julia_sulyga/

Інгредієнти

  • 50 г кукурудза
  • 1 шт. персик великий
  • бринза, базилік – за смаком
  • 2 ч. л. оливкова олія

Спосіб приготування

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  1. Нарізати бринзу кубиками, персик – часточками. Викласти на тарілку.
  2. Полити оливковою олією, прикрасити базиліком.

Салат зі шпинатом, буряком і бринзою

Салат зі шпинатом, буряком і бринзою
Салат зі шпинатом, буряком і бринзою / Фото: instagram.com/mr.shaldyshow/

Інгредієнти

  • 40 г шпинат
  • по 70 г буряк, бринза
  • 10 г кедрові горіхи
  • сіль, перець – за смаком

Для заправки

  • по 1 ст. л. оливкова олія, бальзамічний оцет, мед

Спосіб приготування

  1. Буряк відварити, нарізати кубиками. Бринзу нарізати кубиками, перемішати зі шпинатом і викласти на тарілку. Довести до смаку сіллю і перцем.
  2. Зверху викласти нарізану бринзу.
  3. З'єднати всі інгредієнти для заправки, перемішати.
  4. Заправити салат, прикрасити горіхами.

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Кіші з баклажанами, чері, тахіною, бринзою і медом

Кіші з баклажанами і бринзою
Кіші з баклажанами і бринзою / Фото: facebook.com/germancooks

Інгредієнти

  • заморожене листкове тісто
  • 6 шт. помідор чері
  • 1 невеликий баклажан
  • 100 г бринза
  • 2 шт. цибуля-шалот
  • кунжутна паста (тахіна)
  • мед

Спосіб приготування

  1. Розморозити тісто. Нарізати на прямокутники. Ножем, акуратно, не на всю глибину, прорізати бортики. Середину сильно прим'яти.
  2. Тонко нарізати цибулю-шалот.
  3. Свіжий баклажан нарізати найтоншими слайсами – 1 мм, не товще.
  4. Помідори чері розрізати навпіл.
  5. Довільно викласти овочі та бринзу на прим'яту середину кішів.
  6. Поставити на 20 хвилин в духовку, розігріту до 180 градусів. Полити зверху кунжутною пастою і медом.

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Вінегрет з бринзою і яйцем

Вінегрет з бринзою
Вінегрет з бринзою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • по 1 шт. крупний буряк, цибуля
  • 4 шт. відварені яйця
  • 150 г бринза
  • 2 шт. мариновані огірки
  • 1 б. зелений горошок
  • перець, сіль, олія або майонез – до смаку

Спосіб приготування

  1. Відварюємо буряк, даємо їй трохи охолонути і нарізаємо дрібними кубиками.
  2. Так само нарізаємо огірки, сир, цибулю і яйця. Змішуємо всі інгредієнти, заправляємо спеціями і майонезом.
  3. Ставимо в холодильник години на дві для того, щоб салат настоявся.

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Кутаб з бринзою і зеленню

Кутаби з зеленню і бринзою
Кутаби з зеленню і бринзою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти для тіста

  • 400 г пшеничне борошно
  • дрібка солі
  • 50 мл олія
  • 150 мл вода

Додатково

  • 50 г пшеничне борошно
  • 1 шт. жовток
  • 50 г розтоплене вершкове масло

Для начинки

  • зелень (кінза, петрушка, кріп, цибуля)
  • 400 г бринза

Спосіб приготування

  1. У широкій мисці змішайте всі інгредієнти для тіста. Воду та олію потрібно наливати поступово.
  2. Замісити тісто, воно має бути однорідним і тугим. Накрийте миску з тістом плівкою або рушником і дайте постояти 10-15 хвилин.
  3. Зелень подрібніть і перемішайте із сиром.
  4. Тісто розділіть на рівні частини і на присипаній борошном дошці тонко розкачати.
  5. Розподіліть рівномірно начинку по тісту, змастіть один край жовтком, щоб краще склеювалося. Складіть півмісяцем кутаб, притисніть краї виделкою і обріжте зайве.
  6. Розігрійте сковороду, обсмажують кутаби на сильному вогні без олії з обох боків до легкої золотистої.

Пиріг з куркою і бринзою

Кіш з куркою, кабачками та бринзою
Кіш з куркою, кабачками та бринзою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти для пирога

  • 300 г несолодкого пісочного тіста
  • 1 кабачок або цукіні (близько 300 г)
  • 150 г вершкового сиру
  • 100 г готового курячого філе (вареного, смаженого або запеченого)
  • 100 г кедрових горішків
  • 50 г бринзи
  • 1 стаканчик густого йогурту без добавок
  • 1 яйце
  • кілька гілочок базиліка
  • сіль, перець

Для тіста (500 г)

  • 300 г борошна
  • 150 г вершкового масла
  • велика щіпка солі
  • 1 яйце
  • 2 ст. л. дуже холодної води

Спосіб приготування

  1. Борошно насипати в миску, додати сіль, зробити в борошні поглиблення і додати нарізане шматочками холодне масло.
  2. Додати трохи збите виделкою яйце і воду.
  3. Швидко замісити тісто і скачати його в кулю. Загорнути в плівку і відправити в холодильник на годину.
  4. Духовку розігріти до 180 градусів. Форму діаметром 20-22 см змастити олією.
  5. Тісто дістати з холодильника і викласти в форму. Зробити пальцями бортики заввишки приблизно три см, ножем підрівняти краї.
  6. Вершковий сир змішати виделкою або міксером з йогуртом і яйцем, додати раскрошенную бринзу, листя базиліка, трохи солі та перцю.
  7. Кабачок нарізати кружальцями, курку розділити на невеликі шматочки. В основу викласти дві третини всіх скибочок кабачків і шматочків курки, кедрові горішки і залити начинку сирно-йогуртовою сумішшю. Зверху викласти решту цукіні та курки. Посолити і поперчити за смаком.
  8. Випікати 30-40 хвилин, доки начинка не загусне. Готовий пиріг остудити і нарізати на шматочки.

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Лінивий пиріг з бринзою і зеленню за рецептом Тетяни Литвинової

Пиріг з бринзою і зеленню
Пиріг з бринзою і зеленню / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 100-200 г сиру
  • 200-300 г овечої бринзи
  • 300 г зелені (зеленої цибулі, кінзи, кропу, петрушки)
  • 5-6 аркушів лаваша
  • 2 + 4 шт. яєць
  • 250 г домашньої сметани або магазинної 30%

Спосіб приготування

  1. Натріть бринзу, наріжте зелень, додайте 2 яйця, сир і перемішайте. Якщо сир не солоний, посоліть начинку на свій смак.
  2. Виріжте лаваш за розміром форми.
  3. Сформуйте роли із сирною начинкою і покладіть їх щільно в форму.
  4. Змішайте сметану і 4 яйця. Залийте цією сумішшю рулети і запікайте в духовці 45-50 хвилин за 175 градусів.

Як приготувати жароміцний сир халумі – дізнаєтеся з відео.

Тут знайдете 4 лайфхаки щодо приготування халумі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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