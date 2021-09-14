8 ідей застосування бринзи, після яких вам захочеться добавки

Бринза дуже затребувана не тільки в нашій країні. З нею готують в Греції і Македонії, в Польщі і Болгарії. Відрізняється вона, наприклад, від фети насиченістю у плані солі. Тому всюди, куди потрапляє бринза, її потрібно набагато менше. Є припущення, що мало хто знає – цей сир прекрасно смакуватиме у вінегреті, в кішах з куркою і кабачками, як начинка для рулетів з баклажанів. Щодо смакових якостей, відповідь очевидна – треба брати і куштувати. Якщо любите, коли в їжі є сир, то спробуйте відтворити один з рецептів нижче.
Рулети з баклажанів з бринзою
Інгредієнти
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- 2 середніх баклажани
- 200 г бринзи
- 2 зуб. часник
- пучок кінзи
- жменя волоських горіхів
- сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Баклажани нарізати уздовж на тонкі скибочки. Часник пропустити через прес.
- Викласти баклажани в миску, посипати сіллю і часником, добре натерти ним баклажани.
- Обсмажити з двох боків на олії до золотистої скоринки.
- Для начинки бринзу розім'яти разом з розсолом, в якому вона була. Нарізати дрібно кінзу і додати до бринзи.
- Викласти чайну ложку бринзи на один бік готового баклажана і загорнути в рулет.
- Зробити так з усіма баклажанами.
- Подрібнити волоські горіхи за допомогою блендера і прикрасити рулети.
Салат з персиками і бринзою
Інгредієнти
- 50 г кукурудза
- 1 шт. персик великий
- бринза, базилік – за смаком
- 2 ч. л. оливкова олія
Спосіб приготування
- Нарізати бринзу кубиками, персик – часточками. Викласти на тарілку.
- Полити оливковою олією, прикрасити базиліком.
Салат зі шпинатом, буряком і бринзою
Інгредієнти
- 40 г шпинат
- по 70 г буряк, бринза
- 10 г кедрові горіхи
- сіль, перець – за смаком
Для заправки
- по 1 ст. л. оливкова олія, бальзамічний оцет, мед
Спосіб приготування
- Буряк відварити, нарізати кубиками. Бринзу нарізати кубиками, перемішати зі шпинатом і викласти на тарілку. Довести до смаку сіллю і перцем.
- Зверху викласти нарізану бринзу.
- З'єднати всі інгредієнти для заправки, перемішати.
- Заправити салат, прикрасити горіхами.
Кіші з баклажанами, чері, тахіною, бринзою і медом
Інгредієнти
- заморожене листкове тісто
- 6 шт. помідор чері
- 1 невеликий баклажан
- 100 г бринза
- 2 шт. цибуля-шалот
- кунжутна паста (тахіна)
- мед
Спосіб приготування
- Розморозити тісто. Нарізати на прямокутники. Ножем, акуратно, не на всю глибину, прорізати бортики. Середину сильно прим'яти.
- Тонко нарізати цибулю-шалот.
- Свіжий баклажан нарізати найтоншими слайсами – 1 мм, не товще.
- Помідори чері розрізати навпіл.
- Довільно викласти овочі та бринзу на прим'яту середину кішів.
- Поставити на 20 хвилин в духовку, розігріту до 180 градусів. Полити зверху кунжутною пастою і медом.
Вінегрет з бринзою і яйцем
Інгредієнти
- по 1 шт. крупний буряк, цибуля
- 4 шт. відварені яйця
- 150 г бринза
- 2 шт. мариновані огірки
- 1 б. зелений горошок
- перець, сіль, олія або майонез – до смаку
Спосіб приготування
- Відварюємо буряк, даємо їй трохи охолонути і нарізаємо дрібними кубиками.
- Так само нарізаємо огірки, сир, цибулю і яйця. Змішуємо всі інгредієнти, заправляємо спеціями і майонезом.
- Ставимо в холодильник години на дві для того, щоб салат настоявся.
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Кутаб з бринзою і зеленню
Інгредієнти для тіста
- 400 г пшеничне борошно
- дрібка солі
- 50 мл олія
- 150 мл вода
Додатково
- 50 г пшеничне борошно
- 1 шт. жовток
- 50 г розтоплене вершкове масло
Для начинки
- зелень (кінза, петрушка, кріп, цибуля)
- 400 г бринза
Спосіб приготування
- У широкій мисці змішайте всі інгредієнти для тіста. Воду та олію потрібно наливати поступово.
- Замісити тісто, воно має бути однорідним і тугим. Накрийте миску з тістом плівкою або рушником і дайте постояти 10-15 хвилин.
- Зелень подрібніть і перемішайте із сиром.
- Тісто розділіть на рівні частини і на присипаній борошном дошці тонко розкачати.
- Розподіліть рівномірно начинку по тісту, змастіть один край жовтком, щоб краще склеювалося. Складіть півмісяцем кутаб, притисніть краї виделкою і обріжте зайве.
- Розігрійте сковороду, обсмажують кутаби на сильному вогні без олії з обох боків до легкої золотистої.
Пиріг з куркою і бринзою
Інгредієнти для пирога
- 300 г несолодкого пісочного тіста
- 1 кабачок або цукіні (близько 300 г)
- 150 г вершкового сиру
- 100 г готового курячого філе (вареного, смаженого або запеченого)
- 100 г кедрових горішків
- 50 г бринзи
- 1 стаканчик густого йогурту без добавок
- 1 яйце
- кілька гілочок базиліка
- сіль, перець
Для тіста (500 г)
- 300 г борошна
- 150 г вершкового масла
- велика щіпка солі
- 1 яйце
- 2 ст. л. дуже холодної води
Спосіб приготування
- Борошно насипати в миску, додати сіль, зробити в борошні поглиблення і додати нарізане шматочками холодне масло.
- Додати трохи збите виделкою яйце і воду.
- Швидко замісити тісто і скачати його в кулю. Загорнути в плівку і відправити в холодильник на годину.
- Духовку розігріти до 180 градусів. Форму діаметром 20-22 см змастити олією.
- Тісто дістати з холодильника і викласти в форму. Зробити пальцями бортики заввишки приблизно три см, ножем підрівняти краї.
- Вершковий сир змішати виделкою або міксером з йогуртом і яйцем, додати раскрошенную бринзу, листя базиліка, трохи солі та перцю.
- Кабачок нарізати кружальцями, курку розділити на невеликі шматочки. В основу викласти дві третини всіх скибочок кабачків і шматочків курки, кедрові горішки і залити начинку сирно-йогуртовою сумішшю. Зверху викласти решту цукіні та курки. Посолити і поперчити за смаком.
- Випікати 30-40 хвилин, доки начинка не загусне. Готовий пиріг остудити і нарізати на шматочки.
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Лінивий пиріг з бринзою і зеленню за рецептом Тетяни Литвинової
Інгредієнти
- 100-200 г сиру
- 200-300 г овечої бринзи
- 300 г зелені (зеленої цибулі, кінзи, кропу, петрушки)
- 5-6 аркушів лаваша
- 2 + 4 шт. яєць
- 250 г домашньої сметани або магазинної 30%
Спосіб приготування
- Натріть бринзу, наріжте зелень, додайте 2 яйця, сир і перемішайте. Якщо сир не солоний, посоліть начинку на свій смак.
- Виріжте лаваш за розміром форми.
- Сформуйте роли із сирною начинкою і покладіть їх щільно в форму.
- Змішайте сметану і 4 яйця. Залийте цією сумішшю рулети і запікайте в духовці 45-50 хвилин за 175 градусів.
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