Экспресс-квас за 30 минут – очень простой рецепт

Нужны сухие дрожжи, сахар и лимонная кислота. Сахар нужно обжарить до коричневого цвета в сотейнике и растворить в воде

Домашний квас / Фото: Depositphotos

Вкусный и бодрящий напиток обычно мы готовим из сезонных овощей, например, яблок и моркови. Очень быстро можно сделать и квас, причем хлеб, как это обычно бывает с квасом, не нужен.

Нужны дрожжи, лимонная кислота и сахар. Приготовление займет не больше пяти минут, затем полчаса квас должен настояться.

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Быстрый квас

Домашний квас / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

вода – 2 л;

сухие дрожжи – 2 ч. л.;

сахар – 200 г;

лимонная кислота – 1 ч. л.

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Как приготовить: