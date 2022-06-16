Хек со вкусом вареных раков – рецепт легкого ужина для любителей рыбы

Рыба, хек или минтай, будет готовиться на подушке из моркови и лука, смесь этих овощей окажется сверху. Ужин быстрый, займет не больше 30 минут

Хек с овощами на завтрак

Хек и минтай – сравнительно недорогая рыба. Еще она удобна в том плане, что готовится очень быстро. Правда, обычно она бывает суховатой.

Здесь все фудблогеры советуют жарить хека на сливочном масле.

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Alina FooDee рекомендует использовать стебли укропа без верхней зелени, они хорошо подходят для этого рецепта. И чем больше сливочного масла, тем вкуснее будет соус и сочнее рыба.

Жареный хек на ужин

Жареный хек на ужин / Фото: Alina FooDee

Ингредиенты:

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минтай или хек – 800 г;

лук – 2 шт. (небольшие);

морковь – 1 шт.;

сливочное масло;

стебли укропа – 1 пучок;

лавровый лист – 1 шт.;

соль, перец.

Как приготовить:

Рыбу помыть, почистить, удалить плавники и черную пленку внутри, порционно нарезать. Посолить. Лук нарезать полукольцами, морковь крупной соломкой, стебли укропа нарезать крупно. На сковороде разогреть сливочное масло. Выложить половину лука и моркови. На овощи выложить кусочки рыбы, сверху – остальной лук и морковь. Посыпать укропом, поперчить и добавить лавровый лист. Накрыть крышкой и томить 20-25 минут до полной готовности рыбы.

Все подробности этого ужина смотрите в ролике от автора рецепта.

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