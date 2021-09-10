Хрустящие палочки с беконом и кабачки с фетой, которые запекаются одновременно – рецепты для вкусного утра

Хрустящие палочки с беконом / Фото: instagram.com/veracooks_/
В чем плюс такого завтрака? Кроме очевидной сытости, вы серьезно экономите время, потому что и палочки с беконом, и кабачки могут спокойно разместиться на одном противне и выпекаться одновременно. Вместо бекона можно взять ветчину, вареную колбасу или завернуть в слоеное тесто отварную курицу. Итак, если любите максимально быстрый завтрак, то эти рецепты вы оцените.
Хрустящие палочки с беконом
Слоеные палочки с беконом / Фото: instagram.com/katigrigorieva/
Ингредиенты
- 500 г слоеного теста
- 200 г бекона
- кунжут, перец, соль – по вкусу
Способ приготовления
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- Раскатать тесто в прямоугольный пласт, посолить.
- Разложить на тесто полоски бекона. Разрезать тесто, чтобы получились полоски теста с беконом сверху.
- Свернуть каждую полоску спиралью, сверху посыпать кунжутом и перцем.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке до золотистого цвета.
Кабачки с фетой в духовке
Кабачки в духовке кружочками / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 2 молодых кабачка или цукини
- 125 г феты
- 2 ст. л. сметаны
- Соль, перец, орегано, зелень
Способ приготовления
- Разогреть духовку до 220 градусов.
- Кабачок помыть, нарезать кружочками толщиной 1 см. Посолить, поперчить по вкусу, слегка смазать маслом.
- Противень застелить бумагой для выпечки, выложить кабачки. Запекать 3-5 минут под грилем. Перевернуть кабачки на другую сторону и запекать еще 2-3 минуты.
- Фету положить в глубокую тарелку, размять вилкой вместе со сметаной, орегано и мелко порезанной зеленью.
- Подавать соус вместе с запеченными кабачками.
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