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Как правильно есть персики, чтобы не поправиться, и 4 полезных рецепта с ними

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
9 августа, 11:45
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Если вы контролируете свою стройность, то пара персиков в первой половине дня не навредят, несмотря на то, что в них много сахара. А вот в блюдах персик дружелюбный. Он хорош не только с творогом и йогуртом, но и с курицей и уткой
Польза и вред персиков и 4 полезных рецепта с ним
Польза и вред персиков и 4 полезных рецепта с ним / Фото: Depositphotos

Можно по-разному относиться к персикам, но в их сезон отказываться от них не стоит. Как и любой фрукт, он содержит сахара. Поэтому если вам важна стройность, то есть их нужно в первой половине дня не более 2 штук. Впрочем, это касается всех фруктов. Диетолог Валентина Яковлева подробно рассказала, зачем нам нужны персики, кому стоит быть с ними осторожными и поделилась 4 полезными рецептами с этим фруктом. А как собраться на пикник самым выгодным образом – узнаете из этого материала.

Август – время вкусных и сочных персиков. В разгар сезона не упустите возможности побаловать себя этими полезными фруктами, ведь они обладают множеством полезных свойств для нашего организма. Не зря же в Китае, на родине персиков, они всегда считались символом долгожительства и одним из составляющих "эликсира вечной молодости, – говорит Валентина Яковлева.

Что полезного есть в персиках

Один персик обеспечивает организму ¾ дневной нормы витамина С
Один персик обеспечивает организму ¾ дневной нормы витамина С / Фото: Depositphotos

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Персики, как и любой фрукт, содержат большое количество клетчатки, что позволяет нормализовать пищеварение. Один персик обеспечивает организму ¾ дневной нормы витамина С. В состав персиков входят: калий, цинк, магний, фосфор, селен, марганец, медь, железо и большое количество минеральных солей.

При этом калий и железо – хороший повод для того, чтобы есть персики людям, страдающим анемией, для профилактики этого заболевания, и показаны всем вегетарианцам.

Персики рекомендуют употреблять при самых различных заболеваниях таких, как подагра, ревматизм, заболевания почек, а также при сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях печени и желчного пузыря.

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Эти фрукты помогают сохранить молодость и красоту кожи, так как являются практически рекордсменами по содержанию витамина А , поэтому их очень часто используют в косметологии. Известно, что персики обладают потрясающим ароматом, который моментально улучшает настроение.

Что касается диетических свойств, то плоды состоят на 90% из воды и очень богаты сахарами и клетчаткой. Как и многие продукты, эти фрукты имеют и противопоказания к употреблению в пищу.

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Например, людям, страдающим диабетом, употреблять их лучше не стоит. Поскольку в этих фруктах содержится много углеводов и сахара.

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Персики и стройность

1-2 плода в первой половине дня вреда не принесут
1-2 плода в первой половине дня вреда не принесут / Фото: Pixabay

Вы худеете? Употреблять персики в больших количествах вам не стоит. Причина все та же – много сахара. Также персики могут вызывать аллергию и могут быть противопоказаны людям с гастритом и язвенной болезнью.
И если вам хочется побаловать себя ароматным персиком, то не стоит себе отказывать.

1-2 плода в первой половине дня вреда не принесут и это в любом случае лучше, чем шоколадки и тортики.

С чем вкуснее и полезнее есть персики

Сезонный спелый персик со своим соком и сладостью – весьма дружелюбный фрукт, способный составить пару чему угодно: свинине, курице или утке. Освежит и добавит летнюю нотку в любой салат.

Он прекрасно запекается с любым мясом и очень вкусно его запечь на гриле. Персик прекрасен с творогом для утреннего завтрака и очень хорошо сочетается с кефиром или йогуртом.

Персиковое парфе

Персиковое парфе
Персиковое парфе / Фото: instagram.com/vatrusechka/

Ингредиенты

  • Свежие персики, нарезанные кусочками – 4 стакана
  • Йогурт натуральный – 0,5 стакана
  • Сметана – 0,5 стакана
  • Мята свежая для украшения

Приготовление

  1. В миске смешать йогурт и сметану. В каждый из 4 порционных стаканов выложить примерно по 0,5 стакана персиков, сверху выложить по 2 ст. ложки соуса из сметаны и йогурта.
  2. Повторить слои. Украсить парфе мятой.

Запеченные яблоки с творогом и персиками

Запеченные яблоки
Запеченные яблоки / Фото: instagram.com/shibckova.katerina/

Ингредиенты

  • Яблоки – 4 шт.
  • Творог – 200 г
  • Персик – 1 шт.

Приготовление

  1. Сначала приготовим начинку. Для этого творог примять немного вилкой. Персик помыть, удалить косточку, мелко порезать и добавить к творогу.
  2. Творожную массу перемешать и наполнить ею каждое яблоко.
  3. Яблоки переложить в форму и отправить в духовку примерно на 20 минут при температуре 180 градусов. Полезный и вкусный десерт готов!

Куриная грудка, фаршированная персиками

Куриная грудка с персиками
Куриная грудка с персиками / Фото: instagram.com/y_hydeyu_vkusno/

Ингредиенты

  • Куриное филе – 2 шт.
  • Персики – 2 шт.
  • Сыр твердый – 30 г
  • Сметана – 1,5 ст. л.
  • Чеснок – 1-2 зубчика
  • Соль – по вкусу

Приготовление

  1. Свежие персики хорошо помыть, удалить косточки и разрезать на дольки. Куриное филе вымыть и обсушить.
  2. С толстого края сделать глубокий надрез – не разрезая филе насквозь! Получается кармашек. Немного посолить снаружи и внутри.
  3. В разрез кармашка вложить несколько долек персика. Сильно набивать не стоит. Натереть сыр на мелкой терке. Оставить часть натертого сыра для посыпания грудок перед запеканием.
  4. Из остального сыра приготовить начинку: смешать его со сметаной и добавить чеснок по вкусу. Вложить в разрез каждого филе по ложке этой начинки. Заколоть разрезы зубочистками.
  5. В форму для запекания, смазанную маслом, уложить фаршированное куриное филе разрезом вверх и присыпать натертым сыром. Оставшиеся дольки персика положить рядом с куриным филе.
  6. Запекать куриное филе с персиками и сыром в духовке минут 40 при температуре 180 градусов.

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Салат с персиками, фетой и грецкими орехами

Салат с персиками и фетой
Салат с персиками и фетой / Фото: instagram.com/tatyanka_178/

Ингредиенты

  • Персики – 2-3 шт.
  • Фета – 100 г
  • Лук репчатый красный – 1 шт.
  • Орехи грецкие – 50 г
  • Листья салата
  • Масло оливковое – 1 ст. л.
  • Сок лимона -1 ч. л.
  • Соль и перец – по вкусу

Приготовление

  1. Персики и листья салата вымойте и обсушите. Орехи прокалите на сухой сковороде, на среднем огне, в течение 3 минут.
  2. Лук нарежьте полукольцами, полейте соком лимона и оставьте мариноваться на 15 минут. Порвите салат руками и положите в салатник. Персики нарежьте тонкими дольками и добавьте к салатным листьям. Добавьте лук.
  3. Фету мелко покрошите и отправьте к остальным продуктам. Орехи крупно порубите и добавьте к салату.
  4. Полейте салат оливковым маслом и перемешайте. Если необходимо, посолите и поперчите по вкусу.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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