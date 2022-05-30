Еда
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня ❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы ⚠ Бензиновый кризис

Завтрак для детей

Обед за 30 минут

Десерт без выпечки

Суп с крапивой

Ленивые пельмени

Легкие салаты
СЕГОДНЯ Еда

Как сварить действительно рассыпчатый рис – важные советы от профессионалов

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
30 мая, 10:31
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кроме того, что рис нужно хорошо промыть, с него должна стечь вода. Идеально, если после этого вы просушите его на противне или сковороде
Как сварить рассыпчатый рис
Как сварить рассыпчатый рис / Фото: Depositphotos

Хорошо, мы согласимся, чтобы сварить, например, киноа, а делаем это мы нечасто, – нужно знать, как это сделать. А вот с рисом все предельно понятно и просто.

Но не всегда мы получаем рассыпчатый гарнир. Часто рис слипается, недоваривается или склеивается.

Реклама

И чтобы не допустить этого, ознакомьтесь с этими простыми правилами от профессионалов, собранными на сайте www.express.co.uk.

Чтобы рис был рассыпчатым, нужно:

Перед тем, как варить рис, его нужно немного просушить
Перед тем, как варить рис, его нужно немного просушить / Фото: freepik.com

Очень тщательно его промыть. До прозрачности воды. Делать это не в глубокой миске, как обычно у нас происходит, а в дуршлаге.

Реклама

После того, как вы убедились в чистоте риса, его можно оставить на пять минут стечь, а можно просушить на медленном огне в течение одной минуты.

Немаловажны пропорции, о них вы наверняка слышали: на одну порцию риса нужно два порции воды.

Когда начнете варить рис, подсолите воду. Для лучшего вкуса можно добавить хлопья чили или немного куркумы для приятного цвета.

Реклама

Итак, поставьте рис на огонь и доведите до кипения. Затем уменьшите огонь до среднего, пока вы не заметите, что рис стал увеличиваться в объеме. Теперь накройте кастрюлю крышкой и готовьте еще 10-15 минут.

Очень вкусно, когда хорошо промытый и обсушенный рис отправить на сковороду. Где вы растопили сливочное масло. Сливочное масло не жалейте, так будет вкуснее.

Итак, обжарьте его две-три минуты, затем залейте нужным количеством воды и готовьте под крышкой.

Здесь собраны семь лайфхаков, которые помогут правильно сварить фасоль.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Любишь украинскую кухню?
Готовить
Подборка блюд
Что приготовить из фарша
Рецепты
Лайфхак недели
Домашнее миндальное молоко
Хакнуть
Секреты грузинской кухни
Цыпленок табака
Готовить
Ждали сезон окрошки?
Рецепты
Кулинарная скорая помощь
Чем заменить кофе в рационе?
Узнать
Контроль качества
Как проверить дрожжи?
Хакнуть
Секреты свежести
Как хранить лимоны?
Узнать
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять