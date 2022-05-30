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Як зварити справді розсипчастий рис – важливі поради від професіоналів

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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30 травня, 10:31
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Крім того, що рис потрібно добре промити, з нього має стекти вода. Ідеально, якщо після цього ви просушите його на деко або сковороді
Як зварити розсипчастий рис
Як зварити розсипчастий рис

Добре, ми погодимося, щоб зварити, наприклад, кіноа, а робимо це ми нечасто – потрібно знати, як це зробити. А от з рисом усе максимально зрозуміло та просто.

Але не завжди ми отримуємо розсипчастий гарнір. Часто рис злипається, недоварюється або склеюється.

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І щоб не допустити цього, ознайомтеся з цими простими правилами від професіоналів, зібраними на сайті www.express.co.uk.

Щоб рис був розсипчастим, потрібно:

Перед тим, як варити рис, його треба трохи просушити
Перед тим, як варити рис, його треба трохи просушити

Дуже ретельно його промити. До прозорості води. Робити це не в глибокій мисці, як зазвичай у нас відбувається, а в друшляку.

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Після того, як ви переконалися в чистоті рису, його можна залишити на п'ять хвилин стекти, а можна просушити на повільному вогні впродовж однієї хвилини.

Важливими є пропорції, про них ви напевно чули: на одну порцію рису потрібно дві порції води.

Коли почнете варити рис, підсоліть воду. Для кращого смаку можна додати пластівці чилі або трохи куркуми для приємного кольору.

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Отже, поставте рис на вогонь та доведіть до кипіння. Потім зменшіть вогонь до середнього, доки ви не помітите, що рис став збільшуватися в об'ємі. Тепер накрийте кришкою каструлю та готуйте ще 10-15 хвилин.

Дуже смачно, коли добре промитий та обсушений рис відправити на сковороду, де ви розтопили вершкове масло. Вершкового масла не шкодуйте, так буде смачніше.

Отже, обсмажте його дві-три хвилини, потім залийте необхідною кількістю води та готуйте під кришкою.

Тут зібрано сім лайфхаків, які допоможуть правильно зварити квасолю.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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