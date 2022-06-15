Ленивый хачапури – как обеспечить себя завтраком за 15 минут

Желателен сулугуни, но может быть любой другой сыр, который хорошо плавится. Тесто замешивается на молоке, а хачапури готовится на сковороде

Рецепт ленивого хачапури на завтрак

Когда во время завтрака присутствует сыр, можно говорить с некоторой уверенностью, что есть после него быстро не захочется. Вариантов ленивых хачапури много, его можно сделать слоистым с помощью лаваша.

Можно поступить иначе и приготовить его еще быстрее, на сковороде. Ольга Матвей предлагает такой рецепт.

Реклама

Замешивается на одном яйце и стакане молока. Если сыр слишком соленый, нужно быть осторожней, чтобы не пересолить тесто. Жарится ленивый хачапури под крышкой.

Ленивый хачапури на завтрак

Ленивый хачапури на завтрак

Ингредиенты:

Реклама

яйцо;

молоко – 250 мл;

мука – 150 г;

сулугуни – 300 г;

сливочное масло – 20 г;

соль.

Как приготовить:

Сыр натереть, яйцо взбить с солью и молоком. В яичную смесь добавить сыр и муку, перемешать. Хорошо смазать сковороду сливочным маслом. Выложить массу для хачапури и разровнять. Готовить под крышкой семь-восемь минут, жарить с другой стороны, довести до готовности под крышкой.

Как готовит ленивый хачапури автор рецепта, можно увидеть в ролике ниже.

Реклама

Здесь узнаете, как грузины готовят свой хачапури по-мегрельски.