Ленивый хачапури – как обеспечить себя завтраком за 15 минут

Когда во время завтрака присутствует сыр, можно говорить с некоторой уверенностью, что есть после него быстро не захочется. Вариантов ленивых хачапури много, его можно сделать слоистым с помощью лаваша.
Можно поступить иначе и приготовить его еще быстрее, на сковороде. Ольга Матвей предлагает такой рецепт.
Замешивается на одном яйце и стакане молока. Если сыр слишком соленый, нужно быть осторожней, чтобы не пересолить тесто. Жарится ленивый хачапури под крышкой.
Ленивый хачапури на завтрак
Ингредиенты:
- яйцо;
- молоко – 250 мл;
- мука – 150 г;
- сулугуни – 300 г;
- сливочное масло – 20 г;
- соль.
Как приготовить:
- Сыр натереть, яйцо взбить с солью и молоком.
- В яичную смесь добавить сыр и муку, перемешать.
- Хорошо смазать сковороду сливочным маслом. Выложить массу для хачапури и разровнять.
- Готовить под крышкой семь-восемь минут, жарить с другой стороны, довести до готовности под крышкой.
Как готовит ленивый хачапури автор рецепта, можно увидеть в ролике ниже.
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