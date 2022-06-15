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Ленивый хачапури – как обеспечить себя завтраком за 15 минут

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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15 июня, 07:01
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Желателен сулугуни, но может быть любой другой сыр, который хорошо плавится. Тесто замешивается на молоке, а хачапури готовится на сковороде
Рецепт ленивого хачапури на завтрак
Рецепт ленивого хачапури на завтрак

Когда во время завтрака присутствует сыр, можно говорить с некоторой уверенностью, что есть после него быстро не захочется. Вариантов ленивых хачапури много, его можно сделать слоистым с помощью лаваша.

Можно поступить иначе и приготовить его еще быстрее, на сковороде. Ольга Матвей предлагает такой рецепт.

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Замешивается на одном яйце и стакане молока. Если сыр слишком соленый, нужно быть осторожней, чтобы не пересолить тесто. Жарится ленивый хачапури под крышкой.

Ленивый хачапури на завтрак

Ленивый хачапури на завтрак
Ленивый хачапури на завтрак

Ингредиенты:

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  • яйцо;
  • молоко – 250 мл;
  • мука – 150 г;
  • сулугуни – 300 г;
  • сливочное масло – 20 г;
  • соль.

Как приготовить:

  1. Сыр натереть, яйцо взбить с солью и молоком.
  2. В яичную смесь добавить сыр и муку, перемешать.
  3. Хорошо смазать сковороду сливочным маслом. Выложить массу для хачапури и разровнять.
  4. Готовить под крышкой семь-восемь минут, жарить с другой стороны, довести до готовности под крышкой.

Как готовит ленивый хачапури автор рецепта, можно увидеть в ролике ниже.

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Здесь узнаете, как грузины готовят свой хачапури по-мегрельски.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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