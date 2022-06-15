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Лінивий хачапурі – як забезпечити себе сніданком за 15 хвилин

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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15 червня, 07:01
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Бажаний сулугуні, але може бути будь-який інший сир, який добре плавиться. Тісто замішується на молоці, а хачапурі готується на сковороді
Рецепт лінивого хачапурі на сніданок
Рецепт лінивого хачапурі на сніданок

Коли під час сніданку є сир, можна казати з певною впевненістю, що їсти після нього швидко не захочеться. Варіянтів лінивих хачапурі багато, його можна зробити шаруватим за допомогою лаваша.

Можна зробити інакше і приготувати його ще швидше, на сковороді. Ольга Матвій пропонує такий рецепт.

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Замішується на одному яйці та склянці молока. Якщо сир надто солоний, треба бути обережнішим, щоб не пересолити тісто. Смажиться лінивий хачапурі під кришкою.

Лінивий хачапурі на сніданок

Лінивий хачапурі на сніданок
Лінивий хачапурі на сніданок

Інгредієнти:

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  • яйце;
  • молоко – 250 мл;
  • борошно – 150 г;
  • сулугуні – 300 г;
  • вершкове масло – 20 г;
  • сіль.

Як приготувати:

  1. Сир натерти, яйце збити із сіллю та молоком.
  2. У яєчну суміш додати сир та борошно, перемішати.
  3. Добре змастити сковороду вершковим маслом. Викласти масу для хачапурі та розрівняти.
  4. Готувати під кришкою сім-вісім хвилин, смажити з іншого боку, довести до готовності під кришкою.

Як готує лінивий хачапурі авторка рецепта, можна побачити у ролику нижче.

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Тут дізнаєтеся, як грузини готують свій хачапурі по-мегрельськи.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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