Напиток и шампанское из бузины – как просто сделать в домашних условиях

Напиток будет готов через пять суток, а шампанское можно будет попробовать через полгода. Бузину собирайте в чистой местности

Рецепт напитка из бузины

Плюс еще один полезный напиток к списку любимых домашних, помимо кваса. Каждую веточку с цветами бузины хорошо осмотрите на наличие насекомых и мусора. Мыть их, как говорит автор этого напитка Вкусные секреты. Уютные советы, не обязательно.

Готовиться будет в большом пластиковом бутыле. Пить его можно через пять дней, добавив по вкусу сок лимона и мед.

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А вот чтобы получить домашнее шампанское из бузины, но напиток должен побыть в темном месте или в погребе до полугода.

Напиток из бузины

Напиток из бузины / Фото: instagram.com/sf_delight/

Ингредиенты:

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15 шт. цветков бузины;

400 г сахара;

по 10 г ванильного сахара, лимонной кислоты;

4 л воды.

Как приготовить:

Сахар, ванильный сахар и лимонную кислоту залить одним литром воды комнатной температуры и хорошо перемешать. Перелить в бутыль. Добавить бузину, закрыть бутыль. Встряхнуть и оставить бродить при комнатной температуре на 5 суток. Напиток процедить и разлить по бутылкам. Хранить в холодильнике.

В видео смотрите, как готовит напиток из бузины автор рецепта.

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