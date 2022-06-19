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Напиток и шампанское из бузины – как просто сделать в домашних условиях

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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19 июня, 09:01
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Напиток будет готов через пять суток, а шампанское можно будет попробовать через полгода. Бузину собирайте в чистой местности
Рецепт напитка из бузины
Рецепт напитка из бузины

Плюс еще один полезный напиток к списку любимых домашних, помимо кваса. Каждую веточку с цветами бузины хорошо осмотрите на наличие насекомых и мусора. Мыть их, как говорит автор этого напитка Вкусные секреты. Уютные советы, не обязательно.

Готовиться будет в большом пластиковом бутыле. Пить его можно через пять дней, добавив по вкусу сок лимона и мед.

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А вот чтобы получить домашнее шампанское из бузины, но напиток должен побыть в темном месте или в погребе до полугода.

Напиток из бузины

Напиток из бузины
Напиток из бузины / Фото: instagram.com/sf_delight/

Ингредиенты:

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  • 15 шт. цветков бузины;
  • 400 г сахара;
  • по 10 г ванильного сахара, лимонной кислоты;
  • 4 л воды.

Как приготовить:

  1. Сахар, ванильный сахар и лимонную кислоту залить одним литром воды комнатной температуры и хорошо перемешать. Перелить в бутыль.
  2. Добавить бузину, закрыть бутыль. Встряхнуть и оставить бродить при комнатной температуре на 5 суток.
  3. Напиток процедить и разлить по бутылкам. Хранить в холодильнике.

В видео смотрите, как готовит напиток из бузины автор рецепта.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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