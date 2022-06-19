Напиток и шампанское из бузины – как просто сделать в домашних условиях

Плюс еще один полезный напиток к списку любимых домашних, помимо кваса. Каждую веточку с цветами бузины хорошо осмотрите на наличие насекомых и мусора. Мыть их, как говорит автор этого напитка Вкусные секреты. Уютные советы, не обязательно.
Готовиться будет в большом пластиковом бутыле. Пить его можно через пять дней, добавив по вкусу сок лимона и мед.
А вот чтобы получить домашнее шампанское из бузины, но напиток должен побыть в темном месте или в погребе до полугода.
Напиток из бузины
Ингредиенты:
- 15 шт. цветков бузины;
- 400 г сахара;
- по 10 г ванильного сахара, лимонной кислоты;
- 4 л воды.
Как приготовить:
- Сахар, ванильный сахар и лимонную кислоту залить одним литром воды комнатной температуры и хорошо перемешать. Перелить в бутыль.
- Добавить бузину, закрыть бутыль. Встряхнуть и оставить бродить при комнатной температуре на 5 суток.
- Напиток процедить и разлить по бутылкам. Хранить в холодильнике.
В видео смотрите, как готовит напиток из бузины автор рецепта.
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