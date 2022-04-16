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Настоящие гуцульские кныдли со шкварками – подойдут и к обеду, и к ужину

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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16 апреля, 15:34
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Это как полтавские галушки, только гораздо крупнее. Используется сырой картофель и пюре. Для подачи можно брать сливочное или растительное масло
Гуцульские кныдли со шкварками
Гуцульские кныдли со шкварками / Фото: instagram.com/yulianayuriy/

Блюд в украинской кухне, где есть вареное тесто, много. Прежде всего это вареники. Если не пробовали гигантские гылуны, возьмите во внимание этот рецепт.

Итак, кныдли – это, скорее, огромные галушки. Тесто для них замешивается на сыром картофеле и картофельном пюре.

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Встречается еще одно название кныдлей – палюшки, они замешиваются вместе с творогом и имеют продолговатую форму.

Форма для кныдлей больше круглая. Когда они сварятся, добавьте сливочное масло или растительное. И обязательно поджарьте лук и шкварки.

Рецепт с канала ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк.

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Гуцульские кныдли со шкварками

Гуцульские кныдли со шкварками
Гуцульские кныдли со шкварками / Фото: etnocook.com.ua

Ингредиенты:

  • картофель вареный и сырой – по 1 кг;
  • яйца – 2 шт.;
  • соль, перец – по вкусу;
  • мука – 350-400 г;
  • сливочное масло – для подачи;
  • шкварки и жареный лук.

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Как приготовить:

  1. Один килограмм картофеля отварить и измельчить в пюре. Добавить немного растительного масла, перемешать.
  2. Сырой картофель натереть, хорошо отжать сок и соединить с пюре. Добавить соль и перец по вкусу, перемешать.
  3. Всыпать муку, вбить яйца, замесить тесто и разделить на небольшие лепешки.
  4. Отварить до готовности в подсоленной воде и выложить в миску. Добавить сливочное масло и перемешать.
  5. Подавать со шкварками и жареным луком.

Подробней о гуцульских кныдлях смотрите в видео ниже.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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