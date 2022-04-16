Настоящие гуцульские кныдли со шкварками – подойдут и к обеду, и к ужину

Блюд в украинской кухне, где есть вареное тесто, много. Прежде всего это вареники. Если не пробовали гигантские гылуны, возьмите во внимание этот рецепт.
Итак, кныдли – это, скорее, огромные галушки. Тесто для них замешивается на сыром картофеле и картофельном пюре.
Встречается еще одно название кныдлей – палюшки, они замешиваются вместе с творогом и имеют продолговатую форму.
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Форма для кныдлей больше круглая. Когда они сварятся, добавьте сливочное масло или растительное. И обязательно поджарьте лук и шкварки.
Рецепт с канала ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк.
Гуцульские кныдли со шкварками
Ингредиенты:
- картофель вареный и сырой – по 1 кг;
- яйца – 2 шт.;
- соль, перец – по вкусу;
- мука – 350-400 г;
- сливочное масло – для подачи;
- шкварки и жареный лук.
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Как приготовить:
- Один килограмм картофеля отварить и измельчить в пюре. Добавить немного растительного масла, перемешать.
- Сырой картофель натереть, хорошо отжать сок и соединить с пюре. Добавить соль и перец по вкусу, перемешать.
- Всыпать муку, вбить яйца, замесить тесто и разделить на небольшие лепешки.
- Отварить до готовности в подсоленной воде и выложить в миску. Добавить сливочное масло и перемешать.
- Подавать со шкварками и жареным луком.
Подробней о гуцульских кныдлях смотрите в видео ниже.