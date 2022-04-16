Справжні гуцульські книдлі зі шкварками – підійдуть і до обіду, і до вечері

Це як полтавські галушки, тільки значно більші. Використовується сира картопля та пюре. Для подачі можна брати вершкове масло або олію

Гуцульські книдлі зі шкварками / Фото: instagram.com/yulianayuriy/

Страв в українській кухні, де є варене тісто, чимало. Насамперед це вареники. Якщо не куштували гігантські гилуни, візьміть до уваги цей рецепт.

Отже, книдлі – це, скоріше, величезні галушки. Тісто для них замішується на сирій картоплі та картопляному пюре.

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Зустрічається ще одна назва книдлів – палюшки, вони замішуються разом із сиром та мають довгасту форму.

Форма для книдлів більше кругла. Коли вони зваряться, додайте вершкове масло або олію. І обов'язково підсмажте цибулю та шкварки.

Рецепт з каналу ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк.

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Гуцульські книдлі зі шкварками

Гуцульські книдлі зі шкварками / Фото: etnocook.com.ua

Складові:

картопля варена та сира – по 1 кг;

яйця – 2 шт.;

сіль, перець – за смаком;

борошно – 350-400 г;

вершкове масло – для подачі;

шкварки та смажена цибуля.

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Як приготувати:

Один кілограм картоплі відварити та подрібнити у пюре. Додати трохи олії, перемішати. Сиру картоплю натерти, добре віджати сік і з'єднати з пюре. Додати сіль та перець за смаком, перемішати. Всипати борошно, вбити яйця, замісити тісто і розділити на невеликі коржики. Відварити до готовності у підсоленій воді та викласти в миску. Додати вершкове масло й перемішати. Подавати зі шкварками та смаженою цибулею.

Детальніше про гуцульські книдлі дивіться у відео нижче.