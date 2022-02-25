Омлет с хрустящей корочкой на завтрак, сыр обжаривается отдельно

Сыр нужен твердый, любой. Тертым он попадает на холодную сковороду, а когда немного расплавится, нужно влить яичную смесь

Омлет с сыром / Фото: Depositphotos

Обычно в омлет кладется все, что есть под рукой – от авокадо до феты.

Но в этом случае сыр будет создавать хрустящую корочку, поэтому готовить его нужно отдельно.

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Не имеет значения, какой будет сыр, желательно, чтобы твердый.

Очень важно не упустить момент и вылить яйца, когда сыр начнет слегка закипать.

Омлет с хрустящей корочкой

Омлет с сыром / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

2 яйца;

2 ст. л. молока;

50 г твердого сыра;

соль, перец, прованские травы или другие специи.

Здесь найдете рецепт сытного датского омлета, для него нужен бекон.

Как приготовить:

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Яйца смешать с молоком. Добавить перец и прованские травы. На холодную сковороду высыпать тертый сыр. Нагреть. Когда сыр начнет кипеть, добавить яйца и накрыть крышкой. Готовить на среднем огне, пока верхняя часть омлета не станет сухой. Сложить омлет пополам.

Здесь увидите подробней, как готовится этот омлет.