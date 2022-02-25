Омлет с хрустящей корочкой на завтрак, сыр обжаривается отдельно

Омлет с сыром / Фото: Depositphotos
Обычно в омлет кладется все, что есть под рукой – от авокадо до феты.
Но в этом случае сыр будет создавать хрустящую корочку, поэтому готовить его нужно отдельно.
Не имеет значения, какой будет сыр, желательно, чтобы твердый.
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Очень важно не упустить момент и вылить яйца, когда сыр начнет слегка закипать.
Омлет с хрустящей корочкой
Омлет с сыром / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- 2 ст. л. молока;
- 50 г твердого сыра;
- соль, перец, прованские травы или другие специи.
Здесь найдете рецепт сытного датского омлета, для него нужен бекон.
Как приготовить:
- Яйца смешать с молоком. Добавить перец и прованские травы.
- На холодную сковороду высыпать тертый сыр. Нагреть.
- Когда сыр начнет кипеть, добавить яйца и накрыть крышкой. Готовить на среднем огне, пока верхняя часть омлета не станет сухой.
- Сложить омлет пополам.
Здесь увидите подробней, как готовится этот омлет.