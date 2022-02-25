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Омлет с хрустящей корочкой на завтрак, сыр обжаривается отдельно

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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25 февраля, 07:01
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Сыр нужен твердый, любой. Тертым он попадает на холодную сковороду, а когда немного расплавится, нужно влить яичную смесь
Омлет с сыром
Омлет с сыром / Фото: Depositphotos

Обычно в омлет кладется все, что есть под рукой – от авокадо до феты.

Но в этом случае сыр будет создавать хрустящую корочку, поэтому готовить его нужно отдельно.

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Не имеет значения, какой будет сыр, желательно, чтобы твердый.

Очень важно не упустить момент и вылить яйца, когда сыр начнет слегка закипать.

Омлет с хрустящей корочкой

Омлет с сыром
Омлет с сыром / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • 2 ст. л. молока;
  • 50 г твердого сыра;
  • соль, перец, прованские травы или другие специи.

Здесь найдете рецепт сытного датского омлета, для него нужен бекон.

Как приготовить:

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  1. Яйца смешать с молоком. Добавить перец и прованские травы.
  2. На холодную сковороду высыпать тертый сыр. Нагреть.
  3. Когда сыр начнет кипеть, добавить яйца и накрыть крышкой. Готовить на среднем огне, пока верхняя часть омлета не станет сухой.
  4. Сложить омлет пополам.

Здесь увидите подробней, как готовится этот омлет.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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