Омлет з хрусткою скоринкою на сніданок, сир обсмажується окремо

Сир потрібен твердий, будь-який. Тертим він попадає на холодну сковороду, а коли трохи розплавиться, треба влити яєчну суміш.

Омлет із сиром / Фото: Depositphotos

Зазвичай у омлет кладеться все, що є під рукою – від авокадо до фети.

Але в цьому випадку сир створюватиме хрустку скоринку, тому готувати його потрібно окремо.

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Немає значення, який буде сир, бажано, щоби твердий.

Дуже важливо не прогаяти момент і вилити яйця, коли сир почне трохи закипати.

Омлет з хрусткою скоринкою

Омлет із сиром / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

2 яйця;

2 ст. л. молока;

50 г твердого сиру;

сіль, перець, прованські трави або інші спеції.

Тут знайдете рецепт ситного данського омлету, йому потрібен бекон.

Як приготувати:

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Яйця змішати з молоком. Додати перець та прованські трави. На холодну сковороду висипати тертий сир. Нагріти. Коли сир почне кипіти, додати яйця і накрити кришкою. Готувати на середньому вогні, доки верхня частина омлету не стане сухою. Скласти омлет навпіл.

Тут побачите детальніше, як готується цей омлет.