Омлет з хрусткою скоринкою на сніданок, сир обсмажується окремо

Омлет із сиром / Фото: Depositphotos
Зазвичай у омлет кладеться все, що є під рукою – від авокадо до фети.
Але в цьому випадку сир створюватиме хрустку скоринку, тому готувати його потрібно окремо.
Немає значення, який буде сир, бажано, щоби твердий.
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Дуже важливо не прогаяти момент і вилити яйця, коли сир почне трохи закипати.
Омлет з хрусткою скоринкою
Омлет із сиром / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- 2 яйця;
- 2 ст. л. молока;
- 50 г твердого сиру;
- сіль, перець, прованські трави або інші спеції.
Тут знайдете рецепт ситного данського омлету, йому потрібен бекон.
Як приготувати:
- Яйця змішати з молоком. Додати перець та прованські трави.
- На холодну сковороду висипати тертий сир. Нагріти.
- Коли сир почне кипіти, додати яйця і накрити кришкою. Готувати на середньому вогні, доки верхня частина омлету не стане сухою.
- Скласти омлет навпіл.
Тут побачите детальніше, як готується цей омлет.