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Омлет з хрусткою скоринкою на сніданок, сир обсмажується окремо

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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25 лютого, 07:01
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Сир потрібен твердий, будь-який. Тертим він попадає на холодну сковороду, а коли трохи розплавиться, треба влити яєчну суміш.
Омлет із сиром
Омлет із сиром / Фото: Depositphotos

Зазвичай у омлет кладеться все, що є під рукою – від авокадо до фети.

Але в цьому випадку сир створюватиме хрустку скоринку, тому готувати його потрібно окремо.

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Немає значення, який буде сир, бажано, щоби твердий.

Дуже важливо не прогаяти момент і вилити яйця, коли сир почне трохи закипати.

Омлет з хрусткою скоринкою

Омлет із сиром
Омлет із сиром / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

  • 2 яйця;
  • 2 ст. л. молока;
  • 50 г твердого сиру;
  • сіль, перець, прованські трави або інші спеції.

Тут знайдете рецепт ситного данського омлету, йому потрібен бекон.

Як приготувати:

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  1. Яйця змішати з молоком. Додати перець та прованські трави.
  2. На холодну сковороду висипати тертий сир. Нагріти.
  3. Коли сир почне кипіти, додати яйця і накрити кришкою. Готувати на середньому вогні, доки верхня частина омлету не стане сухою.
  4. Скласти омлет навпіл.

Тут побачите детальніше, як готується цей омлет.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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