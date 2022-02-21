Сніданок на кожен день – омлет з авокадо, перцем та фетою

Крім перцю, можна відварити стручкову квасолю та обсмажити її з іншими овочами. Авокадо потрапляє в омлет під час приготування та прикрашає потім

Омлет з авокадо та фетою / Фото: Инстаграм

Іноді така ранкова їжа, як омлет, може стати майже обідом. Це більше стосується данського, він готується з беконом.

Сьогоднішній овочевий омлет більше для здорового харчування, тільки овочі та трохи фети.

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В оригінальному рецепті від alexis_food_flowers є спаржа. Ми пропонуємо замінити її стручковою квасолею.

Омлет з авокадо та фетою

Омлет з авокадо та фетою / Фото: іnstagram.com/alexis_food_flowers

Інгредієнти на одну порцію:

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2 яйця;

2 ст. л. молока;

половина маленької цибулини;

болгарський перець;

стручкова квасоля;

авокадо;

сіль, перець, спеції.

Як люблять готувати омлет у Денвері, США, дізнаєтесь тут.

Як приготувати: