Сніданок на кожен день – омлет з авокадо, перцем та фетою

Омлет з авокадо та фетою / Фото: Инстаграм
Іноді така ранкова їжа, як омлет, може стати майже обідом. Це більше стосується данського, він готується з беконом.
Сьогоднішній овочевий омлет більше для здорового харчування, тільки овочі та трохи фети.
В оригінальному рецепті від alexis_food_flowers є спаржа. Ми пропонуємо замінити її стручковою квасолею.
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Омлет з авокадо та фетою
Омлет з авокадо та фетою / Фото: іnstagram.com/alexis_food_flowers
Інгредієнти на одну порцію:
- 2 яйця;
- 2 ст. л. молока;
- половина маленької цибулини;
- болгарський перець;
- стручкова квасоля;
- авокадо;
- сіль, перець, спеції.
Як люблять готувати омлет у Денвері, США, дізнаєтесь тут.
Як приготувати:
- Стручкову квасолю відварити до готовності. Яйця змішати з молоком та сіллю.
- Цибулю нарізати і обсмажити на олії. Перець нарізати на смак і додати до цибулі. Квасолю порізати, додати до овочів.
- Влити трохи води в сковороду і дати їй випаруватися. Влити яєчну суміш, зверху викласти фету та накрити кришкою.
- Авокадо нарізати кубиком. Частину додати до омлету, частину залишити для прикраси.
- Готовий омлет поперчити та посипати зеленню.