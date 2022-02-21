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Завтрак на каждый день – омлет с авокадо, перцем и фетой

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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21 февраля, 07:06
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Кроме перца, можно отварить стручковую фасоль и обжарить ее с другими овощами. Авокадо попадает в омлет во время приготовления и украшает потом
Омлет с авокадо и фетой
Омлет с авокадо и фетой / Фото: Инстаграм

Иногда такая утренняя еда, как омлет, может стать практически обедом. Это больше касается датского, он готовится с беконом.

Сегодняшний овощной омлет больше для здорового питания, только овощи и немного феты.

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В оригинальном рецепте от alexis_food_flowers присутствует спаржа. Мы предлагаем заменить ее стручковой фасолью.

Омлет с авокадо и фетой

Омлет с авокадо и фетой
Омлет с авокадо и фетой / Фото: іnstagram.com/alexis_food_flowers

Ингредиенты на одну порцию:

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  • 2 яйца;
  • 2 ст. л. молока;
  • половина маленькой луковицы;
  • болгарский перец;
  • стручковая фасоль;
  • авокадо;
  • соль, перец, специи.

Как любят готовить омлет в Денвере, США, узнаете здесь.

Как приготовить:

  1. Стручковую фасоль отварить до готовности. Яйца смешать с молоком и солью.
  2. Лук нарезать и обжарить на растительном масле. Перец нарезать по вкусу и добавить к луку. Фасоль порезать, добавить к овощам.
  3. Влить в сковороду немного воды и дать ей выпариться. Влить яичную смесь, сверху выложить фету и накрыть крышкой.
  4. Авокадо нарезать кубиком. Часть добавить к омлету, часть оставить для украшения.
  5. Готовый омлет поперчить и посыпать зеленью.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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