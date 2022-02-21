Завтрак на каждый день – омлет с авокадо, перцем и фетой

Омлет с авокадо и фетой / Фото: Инстаграм
Иногда такая утренняя еда, как омлет, может стать практически обедом. Это больше касается датского, он готовится с беконом.
Сегодняшний овощной омлет больше для здорового питания, только овощи и немного феты.
В оригинальном рецепте от alexis_food_flowers присутствует спаржа. Мы предлагаем заменить ее стручковой фасолью.
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Омлет с авокадо и фетой
Омлет с авокадо и фетой / Фото: іnstagram.com/alexis_food_flowers
Ингредиенты на одну порцию:
- 2 яйца;
- 2 ст. л. молока;
- половина маленькой луковицы;
- болгарский перец;
- стручковая фасоль;
- авокадо;
- соль, перец, специи.
Как любят готовить омлет в Денвере, США, узнаете здесь.
Как приготовить:
- Стручковую фасоль отварить до готовности. Яйца смешать с молоком и солью.
- Лук нарезать и обжарить на растительном масле. Перец нарезать по вкусу и добавить к луку. Фасоль порезать, добавить к овощам.
- Влить в сковороду немного воды и дать ей выпариться. Влить яичную смесь, сверху выложить фету и накрыть крышкой.
- Авокадо нарезать кубиком. Часть добавить к омлету, часть оставить для украшения.
- Готовый омлет поперчить и посыпать зеленью.