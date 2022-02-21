Завтрак на каждый день – омлет с авокадо, перцем и фетой

Кроме перца, можно отварить стручковую фасоль и обжарить ее с другими овощами. Авокадо попадает в омлет во время приготовления и украшает потом

Омлет с авокадо и фетой / Фото: Инстаграм

Иногда такая утренняя еда, как омлет, может стать практически обедом. Это больше касается датского, он готовится с беконом.

Сегодняшний овощной омлет больше для здорового питания, только овощи и немного феты.

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В оригинальном рецепте от alexis_food_flowers присутствует спаржа. Мы предлагаем заменить ее стручковой фасолью.

Омлет с авокадо и фетой

Омлет с авокадо и фетой / Фото: іnstagram.com/alexis_food_flowers

Ингредиенты на одну порцию:

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2 яйца;

2 ст. л. молока;

половина маленькой луковицы;

болгарский перец;

стручковая фасоль;

авокадо;

соль, перец, специи.

Как любят готовить омлет в Денвере, США, узнаете здесь.

Как приготовить: