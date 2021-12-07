Провокационный салат "Любовница" – рецепт, который укрепляет чувства

А все потому, что в его составе есть изюм, чернослив и орехи. Сейчас это все называют афродизиаками. Салат был придуман больше 30 лет тому назад, имеет и другие названия – "Возлюбленные", "Нежность и страсть"

Салат "Любовница" / Фото: instagram.com/tvoisalat

В названии салата не стоит читать что-то, разрушающее семьи. Его готовили своим мужьям старательные хозяйки с целью укрепить любовь.

Об афродизиаках в то время, а салат известен более трех десятков лет, не знали. Но, вероятно, догадывались, что изюм и орехи усиливают чувства.

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Если вам не очень комфортно от названия, то у "Любовницы" есть еще несколько имен – "Возлюбленные", "Нежность и страсть". В любом случае салат понравится всем, кто любит вареную свеклу в разных идеальных сочетаниях.

Рецепт взят со страницы tvoisalat.

Салат "Любовница"

Ингредиенты:

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Свекла – 2 шт.

Сыр твердый – 150 г

Морковь – 3 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Орехи грецкие, изюм, чернослив – по горсти

Майонез

Как приготовить: