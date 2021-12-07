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Провокационный салат "Любовница" – рецепт, который укрепляет чувства

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
7 декабря, 18:10
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А все потому, что в его составе есть изюм, чернослив и орехи. Сейчас это все называют афродизиаками. Салат был придуман больше 30 лет тому назад, имеет и другие названия – "Возлюбленные", "Нежность и страсть"
Салат "Любовница"
Салат "Любовница" / Фото: instagram.com/tvoisalat

В названии салата не стоит читать что-то, разрушающее семьи. Его готовили своим мужьям старательные хозяйки с целью укрепить любовь.

Об афродизиаках в то время, а салат известен более трех десятков лет, не знали. Но, вероятно, догадывались, что изюм и орехи усиливают чувства.

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Если вам не очень комфортно от названия, то у "Любовницы" есть еще несколько имен – "Возлюбленные", "Нежность и страсть". В любом случае салат понравится всем, кто любит вареную свеклу в разных идеальных сочетаниях.

Рецепт взят со страницы tvoisalat.

Салат "Любовница"

Ингредиенты:

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  • Свекла – 2 шт.
  • Сыр твердый – 150 г
  • Морковь – 3 шт.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Орехи грецкие, изюм, чернослив – по горсти
  • Майонез

Как приготовить:

  1. Свеклу, морковь отварить. Натереть на мелкой терке в отельные тарелки. Сыр натереть на мелкой терке.
  2. Чеснок пропустить через пресс, орехи измельчить. Изюм и чернослив по отдельности опустить в кипяток на несколько минут.
  3. Сборка салата: 1-ый слой – морковь перемешать с майонезом и изюмом, 2-ой слой – перемешать майонез, чеснок и сыр.
  4. 3-ий слой включает в себя тщательно смешанные свеклу, чернослив (порезать), орехи (измельчить) и майонез.
  5. Украсить по вкусу.

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