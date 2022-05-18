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Турецкие лодочки пиде с красочной начинкой – как приготовить и самый простой рецепт

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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18 мая, 17:19
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Для начинки возьмите любой фарш. К нему нужно добавить болгарский перец, помидоры. Сверху пиде смазывается желтком и по желанию украшается кунжутом
Турецкие лодочки пиде
Турецкие лодочки пиде

Многие могут сказать, что это практически итальянская пицца, только овальная. Спорить с этим не будем, параллель действительно можно провести. К слову, в турецкой кухне есть еще одно блюдо – яглама – очень похожее на лазанью.

Итак, пиде. В отличие от пиццы, в ней очень много начинки. Не нужно бояться, что ее многослойность не позволит пропечься – фарш с овощами обжарится предварительно.

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После того, как тесто замесится, ему нужно постоять полчаса, а раскатывать его для пиде нужно не толще одного сантиметра.

Рецепт со страницы mook_cook.

Турецкие пиде с фаршем

Турецкие пиде с фаршем
Турецкие пиде с фаршем / Фото: instagram.com/tarifvesunm

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Ингредиенты:

  • молоко – 350-380 мл;
  • сахар, соль – по 1 ч. л.;
  • сухие дрожжи – 2 ст. л.;
  • яйцо – 2 шт.;
  • мука (сколько возьмет);
  • желток для смазывания.

Начинка:

  • фарш – 300 г;
  • лук – 2 шт.;
  • помидор – 3 шт.;
  • томатная паста – 2 ст. л.;
  • болгарский перец – 2 шт.;
  • соль, перец, паприка, кориандр, сушеный чеснок;
  • сыр твердый, кунжут.

Как приготовить:

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  1. В теплое молоко добавить дрожжи, сахар, соль, и яйцо. Перемешать и постепенно ввести муку. Замесить мягкое тесто и убрать в тепло на 30 минут. Тесто должно увеличиться в два раза.
  2. Обжарить фарш, добавить мелко нарезанный лук. Обжарить.
  3. Добавить помидоры и болгарский перец, нарезанные кубиком. Посолить, поперчить. Тушить до готовности. Фарш должен стать мягким, но не сухим.
  4. Тесто разделить на 4 части, начинку также разделить на 4 части. Каждую часть теста раскатать в овал, сделать бортики, выложить на застеленный противень.
  5. Выложить начинку и посыпать сыром. Смазать желтком, посыпать кунжутом.
  6. Выпекать в разогретой до 220 градусов духовке около 15-20 минут.

Здесь узнаете о самых известных турецких бубликах с кунжутом симитах и о том, как их приготовить.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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