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Турецькі човники піде з барвистою начинкою – як приготувати і найпростіший рецепт

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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18 травня, 17:19
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Для начинки візьміть будь-який фарш. До нього слід додати болгарський перець, помідори. Зверху піде змащується жовтком і за бажанням прикрашається кунжутом
Турецькі човники піде
Турецькі човники піде

Багато хто може сказати, що це практично італійська піца, лише овальна. Сперечатися з цим важко, паралель справді можна провести. До речі, в турецькій кухні є ще одна страва – яглама – дуже схоже на лазанью.

Отже, піде. На відміну від піци, у ній дуже багато начинки. Не треба боятися, що її багатошаровість не дозволить пропектися. Фарш з овочами обсмажиться попередньо.

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Після того, як тісто заміситься, йому потрібно постояти пів години, а розкачувати його для піде треба завтовшки до одного сантиметра.

Рецепт зі сторінки mook_cook.

Турецькі піде з фаршем

Турецькі піде з фаршем
Турецькі піде з фаршем

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Інгредієнти:

  • молоко – 350-380 мл;
  • цукор, сіль – по 1 ч. л.;
  • сухі дріжджі – 2 ст. л.;
  • яйце – 2 шт.;
  • борошно (скільки візьме);
  • жовток для змащування.

Начинка:

  • фарш – 300 г;
  • цибуля – 2 шт.;
  • помідор – 3 шт.;
  • томатна паста – 2 ст. л.;
  • болгарський перець – 2 шт.;
  • сіль, перець, паприка, коріандр, сушений часник;
  • твердий сир, кунжут.

Як приготувати:

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  1. У тепле молоко додати дріжджі, цукор, сіль і яйце. Перемішати та поступово ввести борошно. Замісити м'яке тісто й прибрати тепло на 30 хвилин. Тісто має збільшитися вдвічі.
  2. Обсмажити фарш, додати дрібно нарізану цибулю. Обсмажити.
  3. Додати помідори та болгарський перець, нарізані кубиком. Посолити, поперчити. Тушкувати до готовності. Фарш має стати м'яким, але не сухим.
  4. Тісто розділити на чотири частини, начинку також розділити на чотири частини. Кожну частину тісто розкачати в овал, зробити бортики, викласти на застелене деко.
  5. Викласти начинку та посипати сиром. Змастити жовтком, посипати кунжутом.
  6. Випікати в розігрітій до 220 градусів духовці близько 15-20 хвилин.

Тут дізнаєтеся про найвідоміші турецькі бублики з кунжутом – симіти – і як їх приготувати.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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