3 інгредієнти та 15 хвилин на приготування – швидкий рецепт домашніх цукерок

Домашні цукерки виграють одразу за декількома пунктами: ви знаєте, з чого вони, й розумієте, що це економія бюджету.
Спробуйте цукерки на основі сухого молока в кокосовій стружці, ми про них докладно розповідали.
Для цих, бананових, потрібне пісочне печиво, найпростіше. З якого шоколаду буде глазур – ваш вибір. На каналі My Kitchen він темний.
Домашні цукерки з бананів та печива
Інгредієнти:
- печиво – 300 г;
- молочний шоколад – 200 г;
- банани – 2-3 шт.
Як приготувати:
- Печиво подрібнити на крихту. Додати нарізаний банан і перемішати. Сформувати кульки та викласти на пергамент.
- Шоколад розтопити на водяній бані, занурити цукерки в шоколад і викласти на пергамент.
- Відправити в холодильник до застигання шоколаду.
Якими симпатичними виходять ці цукерки – дивіться нижче.
Рецепт цукерок "Планета" з дитинства читайте тут.