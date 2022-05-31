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3 інгредієнти та 15 хвилин на приготування – швидкий рецепт домашніх цукерок

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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31 травня, 12:57
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Ці інгредієнти – банани та печиво. Цукерки будуть круглими в глазурі, потрібен темний або молочний шоколад
Швидкі домашні цукерки
Швидкі домашні цукерки

Домашні цукерки виграють одразу за декількома пунктами: ви знаєте, з чого вони, й розумієте, що це економія бюджету.

Спробуйте цукерки на основі сухого молока в кокосовій стружці, ми про них докладно розповідали.

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Для цих, бананових, потрібне пісочне печиво, найпростіше. З якого шоколаду буде глазур – ваш вибір. На каналі My Kitchen він темний.

Домашні цукерки з бананів та печива

Домашні цукерки з бананів та печива
Домашні цукерки з бананів та печива

Інгредієнти:

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  • печиво – 300 г;
  • молочний шоколад – 200 г;
  • банани – 2-3 шт.

Як приготувати:

  1. Печиво подрібнити на крихту. Додати нарізаний банан і перемішати. Сформувати кульки та викласти на пергамент.
  2. Шоколад розтопити на водяній бані, занурити цукерки в шоколад і викласти на пергамент.
  3. Відправити в холодильник до застигання шоколаду.

Якими симпатичними виходять ці цукерки – дивіться нижче.

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Рецепт цукерок "Планета" з дитинства читайте тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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